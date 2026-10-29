Больно читать о "танцах на костях", – Камалия ответила на хейт из-за видео на бронеавтомобиле

Украинская певица Камалия ответила на критику в связи с видео, на котором она вместе с исполнителем VLADIAS танцует на бронеавтомобиле под песню "Самбука".

Свою позицию артистка озвучила в инстаграме после того, как пользователи соцсетей начали призывать ее удалить ролик. Часть аудитории сочла танцы на военной технике неуместными на фоне войны и гибели украинских военных.

Камалия объяснила, что приехала к военным в качестве волонтера, а идею снять ролик под эту композицию предложили сами защитники. В ответ певица спросила, почему людей больше беспокоит ее одежда и музыка в видео, а не цель поездки к защитникам.

Я приехала к ребятам из "Бесовой дюжины" с волонтерской миссией: помочь, поддержать, обнять и подарить немного положительных эмоций. Что в этом плохого?

– написала она.

Камалия также объяснила, почему выбрала для поездки одежду в стиле милитари. По ее словам, это практичный вариант для волонтерских поездок, а не попытка выдать себя за военную.

Я не выдаю себя за военную. В полевых условиях ребята иногда сами дают гражданским камуфляж, чтобы те были менее заметны. Это вопрос безопасности, а не моды,

– подчеркнула артистка.

Отдельно певица прокомментировала выбор музыки. Она утверждает, что композицию "Самбука" для видео выбрали сами военные. По словам Камалии, во время встречи они снимали ролики под разные песни, а эту запись защитники захотели опубликовать на своих страницах.

Артистка также не согласилась с критикой, что подобные видео неуместны во время войны. Она отметила, что военные тоже нуждаются в положительных эмоциях и возможности хотя бы ненадолго отвлечься от боевых будней.

Особенно больно читать о "танцах на костях". Я глубоко уважаю память погибших Героев и боль их семей. Понимаю, что отдельные слова песни могли вызвать болезненные ассоциации. Но не вырывайте их из контекста и не приписывайте нам пренебрежения, которого не было. Это не "танцы на костях",

– подчеркнула Камалия.

Кстати, в этом году Радиодиктант национального единства также вызвал дискуссии. В частности, актриса Наталья Сумская неожиданно раскритиковала его текст.