Катя Осадчая отреагировала на слухи о своей беременности

Ведущая Катя Осадчая отреагировала на "самые удивительные" сплетни о себе. Она прокомментировала три самые популярные.

Осадчая, в частности, ответила на сплетни о своей беременности, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм ведущей. Соответствующая информация периодически появляется в сети.

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Каждый раз, когда я выхожу в платье, которое немножечко показывает лишнее на талии, я – беременна. Но надо заметить, что раз в 5 лет эта сплетня подтверждается,

– сказала Катя Осадчая.

Заметим! Катя Осадчая замужем за шоуменом Юрием Горбуновым. Супруги воспитывают двух общих сыновей: Ивана и Даниила. От бывшего избранника ведущая имеет сына Илью.

Катя Осадчая развенчала сплетни о себе

Катя Осадчая развенчала еще два популярных мифа о себе. Ведущая опровергла информацию о том, что красит волосы и что в ее доме полно шляпок. Она их носила в программе "Светская жизнь", когда вела ее.

У меня нет шляпок дома почти, кроме тех головных уборов, которые я ношу от солнца. То есть соломенные шляпки для пляжа. Все остальное – рабочее хранилось всегда в офисе,

– рассказала ведущая.

Напомним, ранее Катя Осадчая ответила, решилась бы родить ребенка в 45 лет или нет. Сейчас ведущей 41.

"Если честно, то я и сейчас считаю, сколько будет мне, когда Даниил окончит школу. Но у меня трое детей, а на второго решиться надо. Второй ребенок – это совсем другое ощущение, а третий – еще другое", – сказала она.