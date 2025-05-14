Мне очень больно, – Осадчая эмоционально высказалась о том, что дети разговаривают на русском

Ведущая Екатерина Осадчая высказалась о том, что некоторые дети и подростки продолжают разговаривать на русском языке, несмотря на войну России с Украиной. Она призвала родителей бороться с этой проблемой.

Об этом Осадчая заявила в комментарии Новости.LIVE, пишет Show 24. Журналистка издания отметила, что среди подростков есть проблема, что они разговаривают на русском языке.

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На самом деле не только подростки. Я как мама украиноязычных детей от рождения... Мне на самом деле очень болит, что маленькие дети разговаривают на русском,

– ответила Екатерина Осадчая.

Ведущая поделилась, что на детской площадке все дети разговаривают на русском языке – те, которые родились незадолго до начала полномасштабного вторжения или во время.

Я призываю всех родителей. Да, возможно, сложно, возможно, неприятно, неудобно. Но я всегда подчеркиваю то, что украинский – не китайский. Выучить украинский просто. Просто надо над собой сделать маленькие усилия, войти в языковой режим, начать дома разговаривать на украинском,

– отметила она.

Екатерина Осадчая о русскоязычных детях

Екатерина Осадчая призналась, что ей болит тема языкового вопроса в Украине, ведь ее дети уже играют с другими на русском языке, несмотря на то, что они являются украиноязычными, и говорит, что это проблема.

Я считаю, что надо работать с родителями. Надо рассказывать о том, что ваших детей так же придут "спасать". И ничего не изменится,

– подчеркнула ведущая.

Осадчая добавила, что количество русскоязычного населения в Украине уменьшилось с началом полномасштабного вторжения, но дети продолжают говорить на русском языке.

"И через 20 лет наши соседи бешеные придут спасать наших детей. Хотя бы позаботьтесь о своих детях, чтобы они не жили в войне из-за того, что они разговаривают на языке врага", – добавила Екатерина Осадчая.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая показала архивные фото со своими сыновьями.