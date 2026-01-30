После обвинений в "рабском контракте": Кажанна рассказала, вышла ли из лейбла Jerry Heil

Недавно в украинском шоу-бизнесе вспыхнул громкий скандал между певицей Кажанной и лейблом Jerry Heil – NOVA MUSIC. Артистка заявила о намерении прекратить сотрудничество.

Теперь она рассказала, на каком этапе сейчас находится процесс выхода из контракта. Об этом Кажанна сообщила в интервью, которое вышло на ютуб-канале "Слей шоу".

Не пропустите Участник шоу "Зважені та щасливі" мобилизовался в ВСУ

Певица поделилась деталями переговорного процесса и своими ожиданиями от лейбла.

Мы в процессе переговоров. Я жду не слов, а конкретных действий, документаций, контракты почитать, отчеты увидеть. Надо как-то договориться,

– сказала исполнительница.

Интервью с Кажанной: смотрите видео онлайн

Кстати, накануне Кажанна также призналась, будет ли проходить ее тур по городам Украины. В инстаграме она заявила, что концерты не отменяют.

Что известно о скандале между Кажанной и лейблом Jerry Heil?