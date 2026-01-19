Кажанна со скандалом ушла с лейбла Jerry Heil: артистка впервые раскрыла причины

В сети продолжает набирать обороты скандал между певицей Кажанной и музыкальным лейблом NOVA MUSIC, соучредителем которого является Jerry Heil.

Артистка подробно рассказала, что именно стало причиной ее решения о прекращении сотрудничества и почему она считает разрыв контракта справедливым. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Кажанны.

По словам исполнительницы, одной из проблем стало отсутствие прозрачной финансовой отчетности со стороны лейбла. Артистка заявила, что не имеет доступа к реальным цифрам, поскольку вся бухгалтерия находится у представителей NOVA MUSIC.

Я знаю точные цены за саунд продакшн, саундов выбирала я. Также знаю, сколько платили мне – значит посчитать 70% легко. К слову, откуда я вообще знаю, что это было 30%, а не, например, 10%? Я не видела цифр. Вся отчетность у лейбла. Они обещают ее показать, но пока этого не произошло,

– написала Кажанна.

Для справки! В начале сотрудничества Кажанна и NOVA MUSIC в 2023 году заключили договор, согласно которому 70% чистой прибыли получал лейбл, а 30% – артистка. Об этом NOVA MUSIC писал в своем инстаграме.

Певица добавила, что значительную часть работы выполняла самостоятельно или с помощью друзей, часто без привлечения команды лейбла. Речь идет о подборе образов, стилизации, съемки для портфолио, стратегическом плане, договоренности об интервью и шоу, режиссирование концертов, поиске костюмов и прочее.

Мне помогали снимать рекламу друзья. Видео на песню "Жалі" сняты на улице, как могла, потому что в то время команда была на Евровидении, и почти не на связи. Или в туре. Или еще где-то,

– заявила Кажанна.

И подчеркнула, что объемы ее работы не соответствовали полученному доходу.

Я две недели напоминала о зарплате, часто у меня не было ни копейки. Когда я выложила в сториз, что ищу работу, меня попросили удалить, потому что это "влияет на репутацию лейбла". Мне предложили два варианта: взять у них в долг, или "подождать пока раскрутишься",

– поделилась артистка.

Кажанна также отметила, что неоднократно инициировала диалог с руководством лейбла и предлагала конкретные, бюджетные решения для улучшения сотрудничества, но в ответ слышала только: "мы ищем", "мы делаем" и много сладких слов.

Когда же они с NOVA MUSIC приняли решение разойтись, певица пыталась решить ситуацию мирно, однако договориться без конфликта, по ее словам, не удалось.

Мы все можем ошибиться. Все, чего я прошу, – давайте разойдемся по-честному, взаимно договорено. И я обязательно прокоммуницирую, что это было сделано,

– подытожила артистка.

