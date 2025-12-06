Редкий выход семьи: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посетили службу колядок

В пятницу, 5 декабря, Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом и их тремя детьми, Джорджем, Шарлоттой и Луи, посетила юбилейную пятую рождественскую службу колядок "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве.

Пишет 24 Канал со ссылкой на People. Принцесса Уэльская прибыла на мероприятие раньше, чтобы поздравить гостей, исполнителей и волонтеров перед началом службы, но вышла к мужу и детям, когда они приехали.

Королевская семья выбрала образы в зеленом и синем цветах. Галстук Джорджа сочетался с темно-зеленым платьем-пальтом мамы. Старший и младший сыновья принца и принцессы Уэльских были одеты в костюмы, похожие на папин. Шарлотта же появилась в темно-синем платье.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми / Фото Getty Images

Прежде чем отправиться в Вестминстерское аббатство, Джордж, Шарлотта и Луи прикрепили полоски из красной бумаги к "дереву единения", каждый из них написал свое имя, что символизировало силу единения и важность связи друг с другом. Впоследствии дети присоединились к прихожанам на службу. Они держали в руках зажженные свечи.

Так особенно собраться в этот вечер вместе на нынешней рождественской службе колядок "Вместе на Рождество". Благодарны всем, кто помог сделать этот праздник любви таким теплым и незабываемым,

– говорится в инстаграме Уэльских.

Королевская семья на службе "Вместе на Рождество" / Фото из инстаграма Уэльских

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже не впервые посетят рождественскую службу колядок "Вместе на Рождество". Джордж и Шарлотта дебютировали на мероприятии в 2022 году, а Луи присоединился в следующем году.

Принцесса Уэльская впервые возглавила службу в 2021 году, чтобы поблагодарить тех, кто во всей Великобритании сделал свой вклад в развитие общин во время пандемии коронавируса. С тех пор мероприятие проходит ежегодно.

Где вскоре может появиться королевская семья?