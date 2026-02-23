Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию BAFTA на фоне семейной драмы
- Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию BAFTA в Лондоне после ареста Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.
Принц и принцесса Уэльские вышли в свет после громких новостей об аресте Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Королевская пара посетила церемонию вручения кинопремии BAFTA.
Событие состоялось 22 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне. Кадры с мероприятия опубликовали на официальной странице королевской семьи в соцсетях.
Принц Уильям, который является президентом BAFTA, надел бордовый бархатный пиджак Giorgio Armani и черную бабочку.
Принцесса Кейт предстала перед публикой в пудровом платье длины макси от Gucci с бордовым поясом, что удачно перекликалось с образом ее мужа. К слову, впервые Кейт Миддлтон надела это платье в 2019 году.
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото из инстаграма королевской семьи
Изысканный аутфит принцессы дополняли аксессуары – бордовый клатч Prada, бриллиантовый браслет и серьги-люстры и вечерний макияж.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на BAFTA: видео
Отметим, Кейт Миддлтон и принц Уильям не останавливались, чтобы пообщаться с прессой, пишет Variety. Скандал вокруг бывшего принца Эндрю коснулся монаршей семьи, однако они продолжают посещать публичные мероприятия.
Драма вокруг британской королевской семьи
- Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали 19 февраля по подозрению в злоупотреблении государственной должностью. Это произошло на фоне публикаций новых документов по делу Эпштейна. Через 12 часов после ареста бывшего принца Эндрю был отпущен из полицейского участка.
- Чарльз III заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами. Но отметил, что не будет комментировать этот вопрос в дальнейшем, ведь следствие продолжается.
- Правительство Великобритании может рассмотреть новое законодательство на фоне скандала. Целью является исключить Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из очереди на престол.