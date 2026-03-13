В трендовом цвете baby blue: Кейт Миддлтон поразила элегантным весенним образом
- Кейт Миддлтон посетила Вестминстер в трендовом весеннем образе, выбрав голубую рубашку и блейзер от Catherine Walker.
- Принцесса Уэльская ранее посетила Лестер, где встретилась с местными жителями, выбрав элегантное пальто цвета айвори от Chris Kerr.
12 января принц и принцесса Уэльские вместе отправились в Вестминстер, чтобы осветить работу Королевского национального института спасательных шлюпок (RNLI), благотворительной организации, занимающейся спасением жизней на море и вдоль реки Темзы
Для этого выхода Кейт Миддлтон выбрала элегантный и свежий весенний образ, который прекрасно подчеркивал ее стиль. Об этом написало издание Women's Wear Daily.
Кэтрин надела стильный блейзер от бренда Catherine Walker в серо-черную клетку. Свой look принцесса Уэльская дополнила голубой рубашкой With Nothing Underneath, темными брюками от бренда Joseph и ремнем от Me + Em. Кстати, украинский дизайнер Андре Тан накануне называл нежно-голубой (baby blue) одним из главных цветов весны 2026 года. Из обуви Кейт Миддлтон выбрала темно-коричневые сапоги Jimmy Choo, а из аксессуаров – элегантные серьги от Cartier, а также изысканное кольцо.
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото Getty images и с инстаграм-страницы принца и принцессы Уэльских
Кстати, это уже не первый совместный выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма этой весной. Накануне королевская чета посетили ежегодную службу по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в стильном парном образе в темно-синем цвете.
Что известно о других весенних образах Кейт Миддлтон?
- Накануне 8 марта принцесса Уэльская посетила Лестер, где встретилась с известным танцовщиком индийских танцев Акашом Одерой и посмотрела репетицию его новой постановки Songs of the Bulbul.
- Кроме того, Кейт пообщалась с местными предпринимателями и жителями района Golden Mile, где расположены магазины индийских украшений, сари и модные бутики.
- Для этого выхода принцесса выбрала элегантное пальто цвета айвори от Chris Kerr и кремовое миди-платье Ralph Lauren с юбкой-плиссе. Свой образ она дополнила жемчужным ожерельем с розами и золотистыми серьгами Sézane с кистями. Кейт завершила лук замшевым коричневым клатчем и туфлями в тон.