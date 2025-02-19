Дети Кейт Миддлтон создали портреты мамы-принцессы: один рисунок поразил сеть больше всего

Принцесса Уэльская показала свои портреты, созданные тремя ее детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Кейт Миддлтон также поделилась, как нарисовала младшего сына.

Кейт Миддлтон опубликовала серию рисунков, которые создали ее дети. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальные соцсети королевской семьи.

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Эти портреты принцесса Уэльская с детьми создали во время специальной арт-сессии со своими детьми. Это мероприятие было частью поддержки инициативы Кейт Миддлтон Shaping Us, подчеркивающей важность творчества в развитии детей.

Рисование портретов с детьми может стать моментом сближения, когда вы проводите время, глядя и сосредотачиваясь друг на друге, а также занимаясь творчеством и – что самое важное – весело проводя время вместе!

– говорится на странице королевской семьи.

Похоже, что каждый из детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон решил нарисовать маму. Самый младший принц Луи выбрал для своего рисунка яркие красные и оранжевые цвета, принцесса Шарлотта создала портрет синим, зеленым, фиолетовым и желтым цветами.



Рисунок принца Луи / Фото из инстаграма королевской семьи



Рисунок принцессы Шарлотты / Фото из инстаграма королевской семьи

Принц Джордж вместо этого создал эскиз, где его мама изображена в кресле. Сама принцесса Кейт нарисовала младшего сына с закрытыми глазами.



Рисунок принца Джорджа / Фото из инстаграма королевской семьи



Рисунок Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

В сети оценили рисунки принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Но больше всего пользователи остались в восторге от работы старшего сына.