Первый сольный выход в 2026 году: Кейт Миддлтон поразила ярким костюмом с красными каблуками

Кейт Миддлтон встретилась с игроками женской сборной Англии по регби –"Красными розами" в Виндзорском дворце. Это было первое сольное публичное появление Ее Величества в 2026 году.

Для выхода она выбрала стильный костюм в трендовом цвете сезона. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу принца и принцессы Уэльских.

Кейт Миддлтон появилась в ярко-красном брючном костюме с V-образным вырезом и асимметричным кроем жакета от Alexander McQueen. К этому образу она добавила белую блузу и красные каблуки в тон наряда.

Заметим, что по восточному календарю 2026 год – год Красной Огненной Лошади, поэтому красный цвет в этом сезоне все чаще появляется в образах, маникюре и макияже.

Look Кэтрин дополнили лаконичные серьги и подвеска. Кстати, глянец Hello! обратил внимание, что это золотое ожерелье Bali Birthstone Necklace с гранатом от лондонского бренда Auree.

Также Ее Величество сделали волнистую укладку и естественный, нюдовый макияж.

Для справки! Кейт Миддлтон является покровительницей организации Rugby Football Union, унаследовав эти обязанности от принца Гарри.

Что известно о других выходах Кейт Миддлтон в 2026 году?