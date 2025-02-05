КГГА не может отстранить от работы директора Молодого театра, которого обвиняют в домогательствах

Работники Молодого театра требовали отстранить Андрея Билоуса с должности директора-художественного руководителя после того, как режиссера обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам университета Карпенко-Карого. В КГГА отреагировали на эти обращения.

Директор департамента культуры КГГА Сергей Анжияк сообщил, что пока нет оснований для отстранения Билоуса от работы в Молодом театре. Сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Вас также может заинтересовать Самоубийство дочери и поддержка жены: всплыли новые потрясающие факты по делу Билоуса

Так, во время встречи с коллективом театра директор департамента культуры КГГА Сергей Анжияк объяснил, что отстранение возможно только по решению следственного судьи или из-за таких нарушений, как пребывание на работе в нетрезвом состоянии или отказ от медицинских осмотров.

Учитывая, что такое решение не поступало, и директор театра не является госслужащим и этот вопрос не касается коррупции, то правовых оснований для отстранения нет,

– подчеркнул Анжияк.

В то же время департамент культуры планирует ввести мониторинг заработных плат работников, которые выступили против Билоуса, чтобы предотвратить возможную дискриминацию. Также планируется ограничить контакты этих сотрудников с директором для их защиты от потенциального давления.

Что известно о секс-скандале с Андреем Билоусом