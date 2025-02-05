КГГА не может отстранить от работы директора Молодого театра, которого обвиняют в домогательствах
Работники Молодого театра требовали отстранить Андрея Билоуса с должности директора-художественного руководителя после того, как режиссера обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам университета Карпенко-Карого. В КГГА отреагировали на эти обращения.
Директор департамента культуры КГГА Сергей Анжияк сообщил, что пока нет оснований для отстранения Билоуса от работы в Молодом театре. Сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.
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Так, во время встречи с коллективом театра директор департамента культуры КГГА Сергей Анжияк объяснил, что отстранение возможно только по решению следственного судьи или из-за таких нарушений, как пребывание на работе в нетрезвом состоянии или отказ от медицинских осмотров.
Учитывая, что такое решение не поступало, и директор театра не является госслужащим и этот вопрос не касается коррупции, то правовых оснований для отстранения нет,
– подчеркнул Анжияк.
В то же время департамент культуры планирует ввести мониторинг заработных плат работников, которые выступили против Билоуса, чтобы предотвратить возможную дискриминацию. Также планируется ограничить контакты этих сотрудников с директором для их защиты от потенциального давления.
Что известно о секс-скандале с Андреем Билоусом
- Скандал вокруг режиссера развернулся после обращения выпускницы Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. В своем заявлении София Сапожник рассказала о недопустимом поведении преподавателя, который якобы требовал от нее интимные фотографии и пытался привлечь к обсуждению интимных фантазий.
- Свидетельства девушки вызвали волну анонимных заявлений от других студенток, которые также поделились похожим опытом взаимодействия с режиссером.
- Руководство университета Карпенко-Карого временно отстранило Билоуса от преподавательской деятельности до завершения расследования. К тому же в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого начали служебную проверку.
- Сам режиссер отвергает обвинения в сексуальных домогательствах и заявляет об "организованной кампании" против него.