Есть погибшие и пострадавшие, – в дом звезды "Женского доктора" попал российский дрон

Ночью 23 марта россияне атаковали Киев "Шахедами". В результате этого пострадал дом актера Андрея Исаенко, который снимался в сериале "Женский доктор", в фильме "Щедрик", "Киборги" и других известных кинолентах.

Мужчина рассказал, в каком он с семьей состоянии. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу актера.

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Как сообщила коллега Исаенко, актриса Римма Зюбина, прилет состоялся в соседний подъезд мужчины.

С нами все хорошо. Но есть погибшие и пострадавшие. Березняки открыли банку для помощи пострадавшим. Поэтому если есть возможность присоединяйтесь,

– написал Андрей в фейсбуке.

Приобщиться к сбору для пострадавших можно по ссылке

Что известно об атаке на Киев