Известный певец пожаловался на проблемы со здоровьем: "Шесть болтов, четыре титановые дуги"

Украинский певец Kishe поделился подробностями о состоянии своего здоровья. Как оказалось, артист не может полноценно двигаться без обезболивающих.

К тому же ему нужно провести дорогостоящую операцию. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ЖВЛ.

Не пропустите Теперь служу нашему народу, – известный украинский певец присоединился к ВСУ

Так, выяснилось, что Андрей Кише страдает от серьезного заболевания позвоночника с 2003 года.

Это такая механическая вещь, которая не дает мне полноценно двигаться, бегать, прыгать. Но я могу быть полезным в других вещах, поэтому я делаю концерты,

– рассказал музыкант.

По словам исполнителя, подобное заболевание является достаточно распространенным. "По сути, с этой болезнью сталкивается каждый четвертый человек на планете. Таким образом мы расплачиваемся за наше сидение, вождение, беспомощную и неправильную осанку", – объяснил Kishe.

Несмотря на то, что артист перенес операцию более 15 лет назад, сейчас он нуждается в повторном хирургическом вмешательстве. Однако от операции пока отказывается.

Шесть болтов, четыре титановые дуги... Извините, не согласен делать операцию в Институте нейрохирургии, потому что есть недоверие. Я уже там был. А частная клиника – это 10 тысяч евро на сегодня. Поэтому я стараюсь просто работать над этим,

– поделился исполнитель.

Он проходит реабилитацию с помощью спорта и плавания, также ему помогают родные.

Новый выпуск ЖВЛ: смотрите видео онлайн

Заметим, последнее время немало звезд жалуются на ухудшение состояния здоровья. Так, на днях стало известно, что народная артистка Украины Раиса Недашковская попала в реанимацию прямо в свой 82-й день рождения. Кроме того, врачи сейчас борются за жизнь 43-летней актрисы Валерии Олейниковой, которая в критическом состоянии тоже оказалась в реанимации.