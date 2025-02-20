До того ж йому потрібно провести операцію, що коштує декілька тисяч євро. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ЖВЛ.

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Так, з'ясувалося, що Андрій Кіше страждає від серйозного захворювання хребта з 2003 року.

Це така механічна річ, яка не дає мені повноцінно рухатися, бігати, стрибати. Але я можу бути корисним в інших речах, тому я роблю концерти,

– розповів музикант.

За словами виконавця, подібне захворювання є досить поширеним. "По суті, з цією хворобою стикається кожна четверта людина на планеті. Таким чином ми розплачуємося за наше сидіння, водіння, безпорадну та неправильну поставу", – пояснив Kishe.

Попри те, що артист переніс операцію більш ніж 15 років тому, зараз він потребує повторного хірургічного втручання. Проте від операції наразі відмовляється.

Шість болтів, чотири титанові дуги… Вибачте, не згоден робити операцію в Інституті нейрохірургії, бо є недовіра. Я вже там був. А приватна клініка – це 10 тисяч євро на сьогодні. Тому я намагаюся просто працювати над цим,

– поділився виконавець.

Він проходить реабілітацію за допомогою спорту та плавання, також йому допомагають рідні.

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Зауважимо, останнім часом чимало зірок скаржаться на погіршення стану здоров'я. Так, днями стало відомо, що народна артистка України Раїса Недашківська потрапила в реанімацію просто у свій 82-й день народження. Крім того, лікарі зараз борються за життя 43-річної акторки Валерії Олейникової, яка у критичному стані теж опинилась в реанімації.