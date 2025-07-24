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Show24 Украинские звезды Кацурин назвал причину массового отравления и рассказал, что теперь будет с его рестораном
24 июля, 11:50
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Кацурин назвал причину массового отравления и рассказал, что теперь будет с его рестораном

София Хомишин
Основні тези
  • В ресторане "Китайский привет" во Львове отравились 119 человек, вероятной причиной стала сальмонелла в яичном креме сингапурского чизкейка.
  • Кацурин признал ошибки, меняет поставщика яиц и внедряет новую систему пищевой безопасности, убрав чизкейк из меню.

Михаил Кацурин – владелец ресторана "Китайский привет", который недавно открылся во Львове – прокомментировал массовое отравление, которое произошло в заведении. Он рассказал, сколько людей пострадало и что стало причиной инфекции.

Также ресторатор раскрыл, как команда решает эту проблему. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Кацурина.

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Так, по состоянию на сейчас пострадали 119 человек, включая самого Кацурина. 46 пациентов еще остаются в больнице, однако большинство из них должны выписать уже до конца недели.

Что стало причиной отравления?

Как рассказал Михаил, все, кто отравился, ели сингапурский чизкейк 14 и 15 июля. В составе десерта был яичный крем, в котором хорошо размножается сальмонелла. При этом, температура запекания была ниже 70°C – этого недостаточно, чтобы уничтожить бактерию.

Продукты, из которых готовили чизкейк, лабораторно чистые. Зато у двух поваров обнаружили сальмонеллез. Они также ели этот десерт. Один – сушеф, другой – заготовитель.

Носители они, или также пострадавшие – мы не знаем,
– отметил ресторатор.

Кроме того, специалисты Госпродпотребслужбы нашли серьезные нарушения санитарных норм в ресторане "Китайский привет" во Львове:

  • инвентарь из разных кухонь мыли в одном помещении;
  • сыпучие продукты хранили в коридоре подвала;
  • не было четких журналов контроля температуры;
  • уборочный инвентарь не маркирован;
  • только 7 из 23 работников имели действующие медкнижки.

Что теперь делает команда Кацурина?

Ресторатор заявил, что признает ошибки и уже работает над их устранением. Сейчас команда поддерживает пострадавших и выплачивает им компенсации. В заведении меняют поставщика яиц и переходят на использование пастеризованных яичных смесей, которые являются более безопасными. Также во всей сети полностью обновляют систему пищевой безопасности – над этим работает отдельная команда, которую Кацурин решил возглавить лично. К тому же команда убрала из меню сингапурский чизкейк.

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