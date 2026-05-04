53-летняя Кэмерон Диас в третий раз стала мамой: муж актрисы рассекретил пол и имя ребенка
Американская актриса Кэмерон Диас и музыкант Бенджи Мэдден в третий раз стали родителями. У супругов родился сын.
Новостью о пополнении в семье Мэдден поделился 4 мая на своей странице в инстаграме.
Бенджи Мэдден и Камерон Диас назвали сына Наутас. Певец опубликовал фото пиратского корабля, под которым есть объяснение происхождения этого необычного имени – "моряк, штурман, путешественник, тот, кто отправляется в путешествие и не боится неизвестного".
Мы с Камерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя такими благословенными, что можем объявить о рождении нашего третьего ребенка, Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в мир, сынок! Мы любим жизнь с нашей семьей – наши дети здоровы и счастливы, и мы благодарны! Прекрасно проводим время. Передаем всем наши наилучшие пожелания,
– написал Бенджи.
Как сообщает People, звездные супруги придерживаются приватности в отношении своих детей. Мэдден и Диас не публикуют их фото в соцсетях и не обсуждают их в интервью.
Певец и актриса поженились в 2015 году. Знаменитости также воспитывают 6-летнюю дочь Реддикс и сына Кардинала, котором 2.
Бенджи Мэдден и Камерон Диас годами пытались создать семью, прежде чем в 2019 году у них родилась девочка с помощью суррогатного материнства, пишет Us Weekly.
Они прошли многое, чтобы дойти до этого момента. Камерон считает, что этот ребенок – настоящее чудо,
– рассказывал источник.
Еще ранее инсайдер сообщал изданию, что звезды пытались зачать ребенка с помощью ЭКО, акупунктуры и пищевых добавок.
