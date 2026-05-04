Новостью о пополнении в семье Мэдден поделился 4 мая на своей странице в инстаграме.

Не пропустите Принцесса Евгения в третий раз станет мамой: трогательное фото с детьми

Бенджи Мэдден и Камерон Диас назвали сына Наутас. Певец опубликовал фото пиратского корабля, под которым есть объяснение происхождения этого необычного имени – "моряк, штурман, путешественник, тот, кто отправляется в путешествие и не боится неизвестного".

Мы с Камерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя такими благословенными, что можем объявить о рождении нашего третьего ребенка, Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в мир, сынок! Мы любим жизнь с нашей семьей – наши дети здоровы и счастливы, и мы благодарны! Прекрасно проводим время. Передаем всем наши наилучшие пожелания,

– написал Бенджи.

Как сообщает People, звездные супруги придерживаются приватности в отношении своих детей. Мэдден и Диас не публикуют их фото в соцсетях и не обсуждают их в интервью.

Певец и актриса поженились в 2015 году. Знаменитости также воспитывают 6-летнюю дочь Реддикс и сына Кардинала, котором 2.

Бенджи Мэдден и Камерон Диас годами пытались создать семью, прежде чем в 2019 году у них родилась девочка с помощью суррогатного материнства, пишет Us Weekly.

Они прошли многое, чтобы дойти до этого момента. Камерон считает, что этот ребенок – настоящее чудо,

– рассказывал источник.

Еще ранее инсайдер сообщал изданию, что звезды пытались зачать ребенка с помощью ЭКО, акупунктуры и пищевых добавок.

Какие звезды ранее стали родителями?