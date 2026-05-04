Новиною про поповнення у сім'ю Медден поділився 4 травня на своїй сторінці в інстаграмі.

Бенджі Медден і Камерон Діас назвали сина Наутас. Співак опублікував фото піратського корабля, під яким є пояснення походження цього незвичного імені – "моряк, штурман, мандрівник, той, хто вирушає в подорож і не боїться невідомого".

Ми з Камерон щасливі, схвильовані та почуваємося такими благословенними, що можемо оголосити про народження нашої третьою дитини, Наутаса Меддена. Ласкаво просимо у світ, синку! Ми любимо життя з нашою родиною – наші діти здорові та щасливі, і ми вдячні! Чудово проводимо час. Передаємо всім наші найкращі побажання,

– написав Бенджі.

Як повідомляє People, зіркове подружжя дотримується приватності щодо своїх дітей. Медден і Діас не публікують їхні фото в соцмережах та не обговорюють їх в інтерв'ю.

Співак та акторка одружилися у 2015 році. Знаменитості також виховують 6-річну доньку Реддікс і сина Кардинала, якому 2.

Бенджі Медден і Камерон Діас роками намагалися створити сім'ю, перш ніж у 2019 році у них народилася дівчинка за допомогою сурогатного материнства, пише Us Weekly.

Вони пройшли багато чого, щоб дійти до цього моменту. Камерон вважає, що ця дитина – справжнє диво,

– розповідало джерело.

Ще раніше інсайдер повідомляв виданню, що зірки намагалися зачати дитину за допомогою ЕКЗ, акупунктури та харчових добавок.

