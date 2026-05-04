Новиною про поповнення у сім'ю Медден поділився 4 травня на своїй сторінці в інстаграмі.
Бенджі Медден і Камерон Діас назвали сина Наутас. Співак опублікував фото піратського корабля, під яким є пояснення походження цього незвичного імені – "моряк, штурман, мандрівник, той, хто вирушає в подорож і не боїться невідомого".
Ми з Камерон щасливі, схвильовані та почуваємося такими благословенними, що можемо оголосити про народження нашої третьою дитини, Наутаса Меддена. Ласкаво просимо у світ, синку! Ми любимо життя з нашою родиною – наші діти здорові та щасливі, і ми вдячні! Чудово проводимо час. Передаємо всім наші найкращі побажання,
– написав Бенджі.
Як повідомляє People, зіркове подружжя дотримується приватності щодо своїх дітей. Медден і Діас не публікують їхні фото в соцмережах та не обговорюють їх в інтерв'ю.
Співак та акторка одружилися у 2015 році. Знаменитості також виховують 6-річну доньку Реддікс і сина Кардинала, якому 2.
Бенджі Медден і Камерон Діас роками намагалися створити сім'ю, перш ніж у 2019 році у них народилася дівчинка за допомогою сурогатного материнства, пише Us Weekly.
Вони пройшли багато чого, щоб дійти до цього моменту. Камерон вважає, що ця дитина – справжнє диво,
– розповідало джерело.
Ще раніше інсайдер повідомляв виданню, що зірки намагалися зачати дитину за допомогою ЕКЗ, акупунктури та харчових добавок.
Які зірки раніше стали батьками?
12 березня зірка серіалу "Щоденники вампіра" Кет Грем повідомила, що вперше стала мамою. В акторки та її чоловіка Брайанта Вуда народився син.
У грудні іспанський співак Енріке Іглесіас учетверте став батьком. Він одружений з російською екстенісисткою та моделлю Анною Курниковою.