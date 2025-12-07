Любовный роман в разгаре: Кэти Перри выложила новые кадры с экс-премьером Канады Джастином Трюдо
- Кэти Перри подтвердила свои отношения с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо.
- В частности на днях они были в совместной поездке в Токио.
Всемирно известная американская певица Кэти Перри опубликовала новые фотографии и видео из путешествия в Японию. Однако в путешествии она была не одна. Вместе с ней отдыхал бывший канадский премьер Джастин Трюдо.
Несмотря на то, что слухи о взаимоотношениях пары распространились еще летом, певица только теперь официально их подтвердила. О таком она написала в своем Instagram, передает 24 Канал.
Что известно об отношениях Кэти Перри и Джастина Трюдо?
Накануне, 6 декабря, певица выложила в соцсетях новые совместные кадры со своим возлюбленным. На них Перри и Трюдо проводят совместное время в путешествии по Японии.
Кэти Перри и Джастин Трюдо совершили совместное путешествие в Японию / Фото из соцсетей Кэти Перри
Слухи о романе певицы и политика появились в июле 2025 года. По информации издания TMZ, их заметили вместе в Монреале: сначала Кэти и Джастин прогуливались по парку Маунт-Роял, а потом пошли ужинать в ресторан Le Violon.
Совместные видеокадры Перри и Трюдо: видео из инстаграма певицы
В октябре папарацци запечатлели пару во время отдыха. Перри и Трюдо были замечены на борту 24-метровой яхты Caravelle певицы у побережья Санта-Барбары в Калифорнии.
Кэти Перри и Джастин Трюдо: смотрите видео со страницы Кэти Перри
Кроме того, свой недавний день рождения Кэти Перри праздновала во Франции. Вместе с Джастином Трюдо она посетила кабаре-шоу в отеле Crazy Horse Paris, а папарацци запечатлели, как пара выходила из заведения, держась за руки.
Отметим, что в июле Перри и актер Орландо Блум официально объявили о расставании после десяти лет отношений. В то же время Трюдо и его жена Софи Греагуар Трюдо развелись в 2023 году после двадцати лет совместной жизни, из которых 18 провели в браке.
Какие еще звезды имели отношения с политиками?
- Интересно, что в 60-х годах отец Джастина Трюдо, Пьер, встречался с Барброй Стрейзанд. Она впервые увидела его на премьере фильма "Смешная девушка" (1968). Между ними возник роман, но из-за быстрого развития отношений и значительной разницы в возрасте (Трюдо – 50, Стрейзанд – 27) пара разошлась.
- После развода с французским режиссером Роже Вадимом Стрейзанд американская актриса и обладательница премии Оскар Джейн Фонда влюбилась в сенатора Тома Хайдена. Они поженились в 1973 году, прожили 17 лет в браке и имели сына Троя.
- В 1986 году Арнольд Шварценеггер женился на журналистке и племяннице Джона Кеннеди Марии Шрайбер. У них родилось четверо детей. Впрочем вскоре пара объявила о разводе.