Любовный роман в разгаре: Кэти Перри выложила новые кадры с экс-премьером Канады Джастином Трюдо

Всемирно известная американская певица Кэти Перри опубликовала новые фотографии и видео из путешествия в Японию. Однако в путешествии она была не одна. Вместе с ней отдыхал бывший канадский премьер Джастин Трюдо.

Несмотря на то, что слухи о взаимоотношениях пары распространились еще летом, певица только теперь официально их подтвердила. О таком она написала в своем Instagram, передает 24 Канал.

Что известно об отношениях Кэти Перри и Джастина Трюдо?

Накануне, 6 декабря, певица выложила в соцсетях новые совместные кадры со своим возлюбленным. На них Перри и Трюдо проводят совместное время в путешествии по Японии.



Кэти Перри и Джастин Трюдо совершили совместное путешествие в Японию / Фото из соцсетей Кэти Перри

Слухи о романе певицы и политика появились в июле 2025 года. По информации издания TMZ, их заметили вместе в Монреале: сначала Кэти и Джастин прогуливались по парку Маунт-Роял, а потом пошли ужинать в ресторан Le Violon.

Совместные видеокадры Перри и Трюдо: видео из инстаграма певицы

В октябре папарацци запечатлели пару во время отдыха. Перри и Трюдо были замечены на борту 24-метровой яхты Caravelle певицы у побережья Санта-Барбары в Калифорнии.

Кэти Перри и Джастин Трюдо: смотрите видео со страницы Кэти Перри

Кроме того, свой недавний день рождения Кэти Перри праздновала во Франции. Вместе с Джастином Трюдо она посетила кабаре-шоу в отеле Crazy Horse Paris, а папарацци запечатлели, как пара выходила из заведения, держась за руки.

Отметим, что в июле Перри и актер Орландо Блум официально объявили о расставании после десяти лет отношений. В то же время Трюдо и его жена Софи Греагуар Трюдо развелись в 2023 году после двадцати лет совместной жизни, из которых 18 провели в браке.

