Любовний роман у розпалі: Кеті Перрі виклала нові кадри з експрем'єром Канади Джастіном Трюдо
- Кеті Перрі підтвердила свої стосунки з колишнім прем'єром Канади Джастіном Трюдо.
- Зокрема днями вони були у спільній поїздці в Токіо.
Всесвітньовідома американська співачка Кеті Перрі опублікувала нові світлини та відео з подорожі до Японії. Однак у мандрівці вона була не сама. Разом з нею відпочивав колишній канадський прем'єр Джастін Трюдо.
Попри те, що чутки про взаємини пари поширилися ще влітку, співачка лише тепер офіційно їх підтвердила. Про таке вона написала у своєму Instagram, передає 24 Канал.
Актуально Наречений подарував MELOVIN розкішний букет з 501 троянди просто під час концерту
Що відомо про стосунки Кеті Перрі та Джастіна Трюдо?
Напередодні, 6 грудня, співачка виклала в соцмережах нові спільні кадри зі своїм коханим. На них Перрі та Трюдо проводять спільний час у подорожі по Японії.
Кеті Перрі та Джастін Трюдо здійснили спільну подорож до Японії / Фото з соцмереж Кеті Перрі
Чутки про роман співачки та політика з'явилися в липні 2025 року. За інформацією видання TMZ, їх помітили разом у Монреалі: спершу Кеті й Джастін прогулювалися парком Маунт-Роял, а потім пішли вечеряти в ресторан Le Violon.
Спільні відеокадри Перрі та Трюдо: відео з інстаграму співачки
У жовтні папараці зафіксували пару під час відпочинку. Перрі та Трюдо були помічені на борту 24-метрової яхти Caravelle співачки біля узбережжя Санта-Барбари у Каліфорнії.
Кеті Перрі та Джастін Трюдо: дивіться відео зі сторінки Кеті Перрі
Окрім того, свій нещодавній день народження Кеті Перрі святкувала у Франції. Разом із Джастіном Трюдо вона відвідала кабаре-шоу в готелі Crazy Horse Paris, а папараці зафіксували, як пара виходила з закладу, тримаючись за руки.
Зазначимо, що в липні Перрі та актор Орландо Блум офіційно оголосили про розставання після десяти років стосунків. Водночас Трюдо та його дружина Софі Греагуар Трюдо розлучилися у 2023 році після двадцяти років спільного життя, із яких 18 провели у шлюбі.
Які ще зірки мали стосунки з політиками?
- Цікаво, що у 60-х роках батько Джастіна Трюдо, П'єр, зустрічався з Барброю Стрейзанд. Вона вперше побачила його на прем'єрі фільму "Смішна дівчина" (1968). Між ними виник роман, але через швидкий розвиток стосунків і значну різницю у віці (Трюдо – 50, Стрейзанд – 27) пара розійшлася.
- Після розлучення з французьким режисером Роже Вадимом Стрейзанд американська акторка та володарка премії Оскар Джейн Фонда закохалася в сенатора Тома Гайдена. Вони одружилися у 1973 році, прожили 17 років у шлюбі та мали сина Троя.
- У 1986 році Арнольд Шварценеггер одружився з журналісткою і племінницею Джона Кеннеді Марією Шрайбер. У них народилося четверо дітей. Втім невдовзі пара оголосила про розлучення.