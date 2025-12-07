Любовний роман у розпалі: Кеті Перрі виклала нові кадри з експрем'єром Канади Джастіном Трюдо

Всесвітньовідома американська співачка Кеті Перрі опублікувала нові світлини та відео з подорожі до Японії. Однак у мандрівці вона була не сама. Разом з нею відпочивав колишній канадський прем'єр Джастін Трюдо.

Попри те, що чутки про взаємини пари поширилися ще влітку, співачка лише тепер офіційно їх підтвердила. Про таке вона написала у своєму Instagram, передає 24 Канал.

Що відомо про стосунки Кеті Перрі та Джастіна Трюдо?

Напередодні, 6 грудня, співачка виклала в соцмережах нові спільні кадри зі своїм коханим. На них Перрі та Трюдо проводять спільний час у подорожі по Японії.



Кеті Перрі та Джастін Трюдо здійснили спільну подорож до Японії / Фото з соцмереж Кеті Перрі

Чутки про роман співачки та політика з'явилися в липні 2025 року. За інформацією видання TMZ, їх помітили разом у Монреалі: спершу Кеті й Джастін прогулювалися парком Маунт-Роял, а потім пішли вечеряти в ресторан Le Violon.

Спільні відеокадри Перрі та Трюдо: відео з інстаграму співачки

У жовтні папараці зафіксували пару під час відпочинку. Перрі та Трюдо були помічені на борту 24-метрової яхти Caravelle співачки біля узбережжя Санта-Барбари у Каліфорнії.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо: дивіться відео зі сторінки Кеті Перрі

Окрім того, свій нещодавній день народження Кеті Перрі святкувала у Франції. Разом із Джастіном Трюдо вона відвідала кабаре-шоу в готелі Crazy Horse Paris, а папараці зафіксували, як пара виходила з закладу, тримаючись за руки.

Зазначимо, що в липні Перрі та актор Орландо Блум офіційно оголосили про розставання після десяти років стосунків. Водночас Трюдо та його дружина Софі Греагуар Трюдо розлучилися у 2023 році після двадцяти років спільного життя, із яких 18 провели у шлюбі.

