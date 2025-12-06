Наречений MELOVIN подарував йому розкішний букет під час шоу, пише 24 Канал. Сам співак звернувся до коханого просто зі сцени.

До речі Дует з військовим і розкішний подарунок від нареченого: MELOVIN зіграв великий концерт у Києві

Уже майже наприкінці концерту, коли MELOVIN виконував пісню "Ти", на сцені несподівано з'явився великий букет з 501 червоної троянди. Як виявилося, його презентував наречений артиста Петро Злотя.

Однак військовий медик нічого не прокоментував і не вийшов до коханого. А от MELOVIN був зворушений подарунком і подякував нареченому зі сцени Stereo Plaza.

Де цей красунчик дівся? Де він дівся? Зразу пішов, так? Дякую, Петю. Дякую, коханий. Щоб ви всі жили з такими квітами!,

– сказав артист.

Відео цього моменту опублікували на інстаграм-сторінці СЦЕНА.UA.

Наречений MELOVIN подарував йому букет: дивіться відео онлайн

Петро Злотя подарував MELOVIN букет / Фото 24 Каналу

MELOVIN з 501 червоною трояндою / Фото 24 Каналу

Що відомо про стосунки MELOVIN і Петра Злоті?