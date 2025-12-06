Наречений MELOVIN подарував йому розкішний букет під час шоу, пише 24 Канал. Сам співак звернувся до коханого просто зі сцени.
До речі Дует з військовим і розкішний подарунок від нареченого: MELOVIN зіграв великий концерт у Києві
Уже майже наприкінці концерту, коли MELOVIN виконував пісню "Ти", на сцені несподівано з'явився великий букет з 501 червоної троянди. Як виявилося, його презентував наречений артиста Петро Злотя.
Однак військовий медик нічого не прокоментував і не вийшов до коханого. А от MELOVIN був зворушений подарунком і подякував нареченому зі сцени Stereo Plaza.
Де цей красунчик дівся? Де він дівся? Зразу пішов, так? Дякую, Петю. Дякую, коханий. Щоб ви всі жили з такими квітами!,
– сказав артист.
Відео цього моменту опублікували на інстаграм-сторінці СЦЕНА.UA.
Наречений MELOVIN подарував йому букет: дивіться відео онлайн
Петро Злотя подарував MELOVIN букет / Фото 24 Каналу
MELOVIN з 501 червоною трояндою / Фото 24 Каналу
Що відомо про стосунки MELOVIN і Петра Злоті?
23 листопада MELOVIN неочікувано повідомив, що заручився з військовим медиком Петром Злотею. Він освідчився артисту на Майдані Незалежності у Києві.
"На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так". ЛГБТ-люди – не ідеологія, не організація. Вони – наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті", – написав MELOVIN.
Злотя подарував MELOVIN букет з 501 червоної троянди й золоту каблучку від італійського бренду DOMIANI. Вона оздоблена 10 діамантами загальною вагою 0,07 карата.
Артист розповів, що Петро пішов добровольцем на фронт на початку повномасштабного вторгнення і врятував понад тисячу життів. Військовий рятував людей і тварин із гарячих точок, зокрема з Часового Яру та Бахмута, що на Донеччині, і з Запорізького напрямку.