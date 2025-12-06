Жених MELOVIN подарил ему роскошный букет во время шоу, пишет 24 Канал. Сам певец обратился к любимому прямо со сцены.
Уже почти в конце концерта, когда MELOVIN исполнял песню "Ты", на сцене неожиданно появился большой букет из 501 красной розы. Как оказалось, его презентовал жених артиста Петр Злотя.
Однако военный медик ничего не прокомментировал и не вышел к любимому. А вот MELOVIN был тронут подарком и поблагодарил жениха со сцены Stereo Plaza.
Где этот красавчик делся? Где он делся? Сразу пошел, да? Спасибо, Петя. Спасибо, любимый. Чтобы вы все жили с такими цветами!,
– сказал артист.
Видео этого момента опубликовали на инстаграм-странице СЦЕНА.UA.
Жених MELOVIN подарил ему букет: смотрите видео онлайн
Петр Злотя подарил MELOVIN букет / Фото 24 Канала
MELOVIN с 501 красной розой / Фото 24 Канала
Что известно об отношениях MELOVIN и Петра Злоти?
23 ноября MELOVIN неожиданно сообщил, что обручился с военным медиком Петром Злотей. Он сделал артисту предложение на Майдане Независимости в Киеве.
"На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да". ЛГБТ-люди – не идеология, не организация. Они – наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни", – написал MELOVIN.
Злотя подарил MELOVIN букет из 501 красной розы и золотое кольцо от итальянского бренда DOMIANI. Оно украшено 10 бриллиантами общим весом 0,07 карата.
Артист рассказал, что Петр ушел добровольцем на фронт в начале полномасштабного вторжения и спас более тысячи жизней. Военный спасал людей и животных из горячих точек, в частности с Часового Яра и Бахмута, что в Донецкой области, и с Запорожского направления.