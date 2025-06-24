На фоне слухов о разводе с Орландо Блумом: Кэти Перри пропустит свадьбу Безоса и Санчес
- В сети распространяются слухи о разводе Орландо Блума и Кэти Перри.
- Также стало известно, что пара не планирует вместе быть на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Италии.
В сети ходят слухи о проблемах в отношениях Орландо Блума и Кэти Перри. Как утверждают инсайдеры, пара якобы готовит документы для развода.
На этом фоне появилась информация, что супруги не пойдут вместе на свадьбу их друзей – миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес, которая состоится в Италии. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание TMZ.
Вас также может заинтересовать С необычной просьбой к гостям: впервые показали эксклюзивное приглашение на свадьбу Джеффа Безоса
Так, инсайдеры утверждают, что Орландо Блум планирует быть на свадьбе сам, а Кэти Перри – пропустит событие несмотря на то, что участвовала в девичнике Лорен Санчес в Париже в мае этого года.
Заметим, празднование свадьбы Джеффа Безоса и его возлюбленной, как пишут иностранные СМИ, должно начаться 26 июня с гала-вечера. Миллиардер, Лорен Санчес и другие мировые звезды уже начали прибывать в Венецию.
Что известно об отношениях Орландо и Кэти
- Актер и певица начали встречаться в 2016 году. На некоторое время они расходились, но впоследствии воссоединились.
- В 2019-м пара объявила о помолвке.
- Орландо Блум и Кэти Перри планировали отпраздновать свадьбу в 2020 году, но этому помешал карантин.
- В 2020 году у пары родилась дочь Дэйзи Дав, а СМИ предполагают, что они могли тайно пожениться в 2021-м.
- Причиной напряженных отношений между звездами называют сложности в карьере Кэти Перри.