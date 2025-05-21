21 мая, 16:10
У Кэти Перри расстегнулся бюстгальтер во время концерта: фаны сняли этот момент на видео
Основні тези
- У Кэти Перри расстегнулся бюстгальтер во время концерта в Лас-Вегасе, что попало на видео.
- Видео собрало 1,6 миллиона просмотров и более 126 тысяч лайков в тиктоке
Кэти Перри попала в конфуз прямо во время своего выступления в Лас-Вегасе. Певица исполняла хит Part of Me, когда ее сценический костюм начал расстегиваться.
Посетители даже успели снять этот момент и он уже стал вирусный в сети. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт alrod_182
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Этот ролик, на момент написания материала, собрал уже 1,6 миллиона просмотров и более 126 тысяч лайков.