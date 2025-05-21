У Кэти Перри расстегнулся бюстгальтер во время концерта: фаны сняли этот момент на видео

Кэти Перри попала в конфуз прямо во время своего выступления в Лас-Вегасе. Певица исполняла хит Part of Me, когда ее сценический костюм начал расстегиваться.

Посетители даже успели снять этот момент и он уже стал вирусный в сети. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт alrod_182

Вас также может заинтересовать Ничего своего сделать не могут, – известная российская певица сплагиатила образ Поляковой

Кэти Перри с гастрольным туром Lifetimes недавно выступила в Лас-Вегасе. Во время исполнения песни Part of Me певица побежала по сцене, и именно в этот момент ее бюстгальтер внезапно расстегнулся. Часть костюма начала спадать, однако артистка успела его поймать, не останавливая выступление. На помощь певице быстро подбежал один из помощников и помог вернуть все на место. Инцидент хоть и был курьезным, но не испортил атмосферы концерта.

Этот ролик, на момент написания материала, собрал уже 1,6 миллиона просмотров и более 126 тысяч лайков.