Больше не прячутся: Кэти Перри подтвердила роман с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо

Американская певица Кэти Перри подтвердила свой роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом стало известно в день рождения исполнительницы, 25 октября.

Пишет 24 Канал со ссылкой на TMZ. В этом году Кэти Перри исполнился 41 год, тогда как ее бойфренду – 53.

Тоже интересно Дашу Квиткову заподозрили в беременности на фоне слухов о тайной женитьбе с Бражко

Свой день рождения Кэти Перри отмечала во Франции. Вместе с Джастином Трюдо она посетила кабаре-шоу в отеле Crazy Horse Paris. Папарацци поймали момент, как пара выходила из заведения, держась за руки.

Для своего первого официального выхода в свет с бывшим премьером Канады Кэти надела красное облегающее платье на бретельках с каблуками. В то же время Джастин пришел на кабаре-шоу в черном пиджаке, футболке, брюках и обуви в тон.

Заметим, что слухи об этом романе появились в июле этого года. Тогда пару заметили во время прогулки в Монреале. Впоследствии Кэти Перри и Джастин Трюдо вместе отдыхали на яхте певицы у побережья Санта-Барбары. Фото пары опубликовало издание The Daily Mail.

Что известно о личной жизни Кэти Перри и Джастина Трюдо?