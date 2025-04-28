Как в реальной жизни выглядит Klavdia Petrivna и что о ней известно
- Соломия Опрышко, известная как Klavdia Petrivna, впервые показала свое лицо на концерте в Киеве, раскрыв свою личность.
- Певица родилась в селе Горное, училась в Дрогобычском музыкальном колледже имени Василия Барвинского, и вдохновилась образом из романа Владимира Винниченко для создания своего псевдонима.
- Klavdia Petrivna использовала маски и аксессуары, чтобы скрыть свое лицо, но решила снять их и открыто обратиться к публике во время своего первого сольного концерта.
До недавнего времени Klavdia Petrivna была одной из самых загадочных звезд украинского шоу-бизнеса. На одном из первых концертов она раскрыла свое лицо и все узнали, что за маской таинственности скрывалась Соломия Опрышко.
Певица довольно юная, ведь ей всего лишь 19 лет. Родом Klavdia Petrivna из села Горное Стрыйского района, а училась она в Дрогобычском музыкальном колледже имени Василия Барвинского. К слову, одногруппником исполнительницы был музыкант OSTY, с которым у Клавдии Петровны есть совместные треки, пишет Show24.
Может заинтересовать Женщины, которым посвящал лучшие песни: большая история любви легендарного Владимира Ивасюка
Все маски сняты – как в реальной жизни выглядит Klavdia Petrivna
Соломия невысокого роста с белокурыми волосами, искренней улыбкой и голубыми глазами. С пяти лет она проявила большую любовь к музыке, а впоследствии начала писать собственные стихи, которые становились строками песен.
Сначала Klavdia Petrivna вообще не показывалась публике. Позже она начала прятаться за большими шляпами, вуалями и очками, чтобы скрыть лицо. Однако 30 августа прошлого года, во время первого сольного концерта в Киеве, она сняла все маски и обратилась к публике.
"Я читала каждый ваш комментарий, и старалась прислушиваться абсолютно ко всем. И случилось так, что очень логично, я запуталась. Поэтому во время поедания дельных советов от дельных людей, во время глубоких размышлений, я в конце концов решила, критику оставляю критикам, а я пойду своей дорогой. Когда-нибудь, увидимся в последний раз. А сейчас я для вас, а вы для меня здесь, без масок, шляп и украшений", – откровенно поделилась Соломия Опрышко.
Позже блогер Олег Машуковский решил показать совместное фото с Соломией Опрышко. Мужчина раскрыл, как выглядит певица в реальной жизни.
Интересно, что блогер Богдан Беспалов одним из первых обнародовал информацию о том, что за маской Klavdia Petrivna скрывается девушка Соломия.
Псевдоним Klavdia Petrivna
Klavdia Petrivna вдохновилась романом Владимира Винниченко "Записки кирпатого Мефистофеля". Кроме того, что это любимое произведение Соломии, так там еще и присутствует образ Клавдии, который стал частью таинственной певицы.
Соучредитель студии звукозаписи Павел Стрелецкий рассказал, что Klavdia Petrivna является очень забавной и нестандартной личностью.
Соломия придумала этот образ, который уже существовал в книге, и интерпретировала, одела его на себя. Она писала песни, опираясь на готового персонажа из книги. Она хотела быть анонимной, чтобы посмотреть на реакцию людей,
– отметил Павел.
Павел Стрелецкий признался, что потом этот прикол вышел из-под контроля. Произошло это тогда, когда в телеграме начали выходить демоверсии песен Соломии Опрышко, которые потом сливали на официальные стриминговые платформы.
Новый образ и дальнейшие действия
В феврале этого года Klavdia Petrivna провела концерт во Львове, представив обновленное шоу с новыми образами и песнями. Певица запремьерила трек "Невже", который планировала представить на Евровидении.
В соцсетях отмечали, что Klavdia Petrivna была гораздо увереннее, чем на своих первых концертах во "Дворце спорта".
Klavdia Petrivna объявила о своем первом мини-туре за границей. В список вошли несколько иностранных городов.