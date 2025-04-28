Певица довольно юная, ведь ей всего лишь 19 лет. Родом Klavdia Petrivna из села Горное Стрыйского района, а училась она в Дрогобычском музыкальном колледже имени Василия Барвинского. К слову, одногруппником исполнительницы был музыкант OSTY, с которым у Клавдии Петровны есть совместные треки, пишет Show24.

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Все маски сняты – как в реальной жизни выглядит Klavdia Petrivna

Соломия невысокого роста с белокурыми волосами, искренней улыбкой и голубыми глазами. С пяти лет она проявила большую любовь к музыке, а впоследствии начала писать собственные стихи, которые становились строками песен.

Сначала Klavdia Petrivna вообще не показывалась публике. Позже она начала прятаться за большими шляпами, вуалями и очками, чтобы скрыть лицо. Однако 30 августа прошлого года, во время первого сольного концерта в Киеве, она сняла все маски и обратилась к публике.

"Я читала каждый ваш комментарий, и старалась прислушиваться абсолютно ко всем. И случилось так, что очень логично, я запуталась. Поэтому во время поедания дельных советов от дельных людей, во время глубоких размышлений, я в конце концов решила, критику оставляю критикам, а я пойду своей дорогой. Когда-нибудь, увидимся в последний раз. А сейчас я для вас, а вы для меня здесь, без масок, шляп и украшений", – откровенно поделилась Соломия Опрышко.

Позже блогер Олег Машуковский решил показать совместное фото с Соломией Опрышко. Мужчина раскрыл, как выглядит певица в реальной жизни.

Олег Машуковский и Соломия Опрышко / Фото с тиктока блогера

Интересно, что блогер Богдан Беспалов одним из первых обнародовал информацию о том, что за маской Klavdia Petrivna скрывается девушка Соломия.

Соломия Опрышко / Фото с телеграмм-канала Богдана Беспалова

Псевдоним Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna вдохновилась романом Владимира Винниченко "Записки кирпатого Мефистофеля". Кроме того, что это любимое произведение Соломии, так там еще и присутствует образ Клавдии, который стал частью таинственной певицы.

Соучредитель студии звукозаписи Павел Стрелецкий рассказал, что Klavdia Petrivna является очень забавной и нестандартной личностью.