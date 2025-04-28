Співачка доволі юна, адже їй всього лиш 19 років. Родом Klavdia Petrivna із села Гірне Стрийського району, а навчалась вона у Дрогобицькому музичному коледжі імені Василя Барвінського. До слова, одногрупником виконавиці був музикант OSTY, з яким у Клавдії Петрівни є спільні треки, пише Show24.

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Усі маски знято – як у реальному житті виглядає Klavdia Petrivna

Соломія невисокого росту з білявим волоссям, щирою усмішкою та блакитними очима. З п'яти років вона проявила неабияку любов до музики, а згодом почала писати власні вірші, які ставали рядками пісень.

Спершу Klavdia Petrivna взагалі не показувалась публіці. Пізніше вона почала ховатись за великими капелюхами, вуалями та окулярами, щоб приховати обличчя. Однак 30 серпня минулого року, під час першого сольного концерту у Києві, вона зняла всі маски та звернулась до публіки.

"Я читала кожний ваш коментар, і старалася прислухатися абсолютно до всіх. І сталося так, що дуже логічно, я заплуталася. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів, я врешті-решт вирішила, критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Колись, побачимось в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут, без масок, капелюхів і прикрас", – відверто поділилась Соломія Опришко.

Пізніше блогер Олег Машуковський вирішив показати спільне фото з Соломією Опришко. Чоловік розкрив, який вигляд має співачка у реальному житті.

Олег Машуковський і Соломія Опришко / Фото з тіктоку блогера

Цікаво, що блогер Богдан Беспалов одним із перших оприлюднив інформацію про те, що за маскою Klavdia Petrivna ховається дівчина Соломія.

Соломія Опришко / Фото з телеграм-каналу Богдана Беспалова

Псевдонім Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna надихнулась романом Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля". Крім того, що це улюблений твір Соломії, так там ще й присутній образ Клавдії, який став частиною таємничої співачки.

Співзасновник студії звукозапису Павло Стрілецький розповів, що Klavdia Petrivna є дуже кумедною та нестандартною особистістю.