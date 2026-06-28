Звезда сериала "Реванш" беременна: первые фото с округлившимся животиком

Клавдия Дрозд, известная зрителям по ролям в сериалах "Реванш", "Узнай меня", "Райское место" и других, впервые станет мамой.

28-летняя актриса сообщила радостную новость на своей странице в Instagram.

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Клавдия опубликовала серию фотографий, на которых впервые показала округлившийся животик, подтвердив беременность.

Не рассказываю о планах, а ставлю перед фактом: работаю над очень важным проектом,

– написала она под публикацией.

Других подробностей актриса не раскрыла. В частности, она не сообщила, на каком месяце беременности находится, когда ожидает рождение первенца и знает ли уже пол будущего ребенка.

В целом Дрозд предпочитает не афишировать личную жизнь. Своего избранника актриса не показывает публике и редко говорит об их отношениях. Ранее она объясняла, что её возлюбленный – непубличный человек, который не любит лишнего внимания.

Кстати, накануне наша редакция писала о 3 новых сериалах с Клавдией Дрозд.

Напомним, на днях известный актер Андрей Клименков во второй раз стал отцом.