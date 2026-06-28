28-річна акторка повідомила радісну новину на своїй сторінці в інстаграмі.

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Клавдія опублікувала серію світлин, на яких вперше показала округлий животик, підтвердивши вагітність.

Не розказую про плани, а ставлю перед фактом: в процесі над дуже важливим проєктом,

– написала вона під публікацією.

Інших подробиць акторка не розкрила. Зокрема, вона не повідомила, на якому перебуває місяці вагітності, коли очікує на народження первістка та чи знає вже стать майбутньої дитини.

Загалом Дрозд воліє не афішувати особисте життя. Свого обранця акторка не показує публіці та рідко говорить про їхні стосунки. Раніше вона пояснювала, що її коханий – непублічна людина, яка не любить зайвої уваги.

До речі, напередодні наша редакція писала про 3 нові серіали з Клавдією Дрозд.

Нагадаємо, днями відомий актор Андрій Клименков вдруге став батьком.