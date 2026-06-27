Радісною новиною інфлюенсерка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі, де також показала зворушливі кадри з моменту освідчення.

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Пропозицію руки й серця коханий зробив Софії під час романтичної подорожі до Італії. На тлі мальовничої венеційської лагуни він поставив найважливіше запитання, на яке блогерка відповіла омріяним: "Так!". Після освідчення наречений подарував їй розкішний букет білих троянд і каблучку.

Для довідки! Софія Шквірук здобула популярність у тіктоці завдяки гумористичним скетчам. Нині за її сторінкою стежать понад 250 тисяч підписників. Про особисте життя блогерка розповідає нечасто, лише зрідка ділячись спільними світлинами з коханим.

Додамо, що також про заручини з коханим оголосила відома акторка Наталка Денисенко.