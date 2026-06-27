Инфлюенсерша поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram, где также показала трогательные кадры с момента признания в любви.

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Предложение руки и сердца возлюбленный сделал Софии во время романтического путешествия в Италию. На фоне живописной венецианской лагуны он задал самый важный вопрос, на который блогерша ответила желанным: "Да!". После предложения жених подарил ей роскошный букет белых роз и кольцо.

К сведению! София Шквирук приобрела популярность в TikTok благодаря юмористическим скетчам. Сейчас за её страницей следят более 250 тысяч подписчиков. О личной жизни блогерша рассказывает нечасто, лишь изредка делясь совместными фотографиями с любимым.

Добавим, что о помолвке со своим возлюбленным также объявила известная актриса Наталья Денисенко.