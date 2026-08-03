Исторический рекорд: клип группы KAZKA "Плакала" набрал 500 миллионов просмотров на YouTube
Клип "Плакала" продолжает бить рекорды. На днях он стал первым украиноязычным видео на YouTube, набравшим более 500 миллионов просмотров.
Это событие уже прокомментировали участники группы KAZKA и солистка коллектива Александра Зарицкая. Об этом они написали в инстаграме.
Мы гордимся тем, что стали первыми украинскими исполнителями, чей клип преодолел эту отметку на YouTube, и особенно ценно видеть, как украинский контент с каждым годом все больше и больше выходит далеко за пределы нашей страны. Спасибо каждому, кто смотрел, слушал, пел и до сих пор любит "Плакала",
– отметили представители группы.
В свою очередь, фронтвумен группы Александра Зарицкая в Instagram-сторис призналась, что эта новость растрогала ее до слез.
Певица ранее рассказывала, что трек "Плакала" о женщинах, об их способности переживать любые проблемы и возрождаться в новом дне счастливыми.
В число самых популярных украинских клипов на YouTube также входят совместная работа группы Kalush и рэпера Skofka "Домой", набравшая 108 миллионов просмотров, а также хит Парфенюка "Врубай" с 103 миллионами. В пятерку лидеров также входят видеоклип "Дым" от дуэта "Время и Стекло" с показателем в 91 миллион и драйвовая работа Артема Пивоварова "Дежавю", которую посмотрели 87 миллионов раз.