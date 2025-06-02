Тысячи людей в унисон: солистка "Vivienne Mort" поразила исполнением песни "Курган и Agregat"

31 мая в киевском Дворце спорта состоялся благотворительный концерт группы "Курган и Agregat". Артисты презентовали новый альбом "Поле канифоли". Вся прибыль с выступления пойдет на помощь Силам обороны Украины.

На концерте были и приглашенные гости, в частности модель и певица Даша Астафьева и солистка группы "Vivienne Mort" Даниэла Заюшкина. Они спели вместе с "Курган и Agregat", передает Show 24.

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Даниэла Заюшкина спела с участниками группы "Курган и Agregat", Амилем и Рамилем Насировыми и Евгением Володченко, на сцене Дворца спорта, что в Киеве. Они исполнили песню коллектива "В пруду корабли".

Заюшкина также аккомпанировала на фортепиано. На видео, которые распространяют в социальных сетях, слышно, как зрители во Дворце спорта поют с артистами в унисон. Они также включали фонарики на телефонах.

Интересно, что Даниэла Заюшкина уже не впервые поет "В ставке корабли". Она исполняла трек "Курган и Agregat" на благотворительном конкурсе "Нашебачення 2025", который прошел в столице 7 мая.

Даниэла Заюшкина – "В ставке корабли": смотрите видео онлайн

Кстати! Ранее мы писали о концерте Тины Кароль в Киеве, который состоялся в пространстве "В'ЯВА".

Сколько денег удалось собрать

Участники группы "Курган и Agregat" поблагодарили защитников и защитниц, поскольку только благодаря им происходят подобные мероприятия. Амил Насиров отметил, что с концерта во Дворце спорта удалось собрать более 7 миллионов гривен на нужды армии. Точную сумму артисты назовут позже, ведь еще продолжаются подсчеты.