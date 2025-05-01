"Это удар по нашему достоинству": украинцы вышли на митинг против концерта Моргенштерна в Варшаве

24 мая в Варшаве украинцы вышли на митинг против концерта российского рэпера Моргенштерна. Он приехал выступить в местном клубе Progresja.

Украинские активисты бойкотировали концерт Моргенштерна в столице Польши. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

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В Варшаве неравнодушные украинцы вышли на митинг с плакатами и флагами. Так они встречали сторонников российского рэпера Моргенштерна, которые шли на концерт.

Надо показывать, напоминать людям, что спонсировать вообще все российское – это не является нормой, и вообще все российское убивает – то ли культура, то ли язык, то ли люди,

– отметила одна из участниц акции Анна.

Организаторы митинга отметили, что Моргенштерн – не просто артист, а публичный человек, который молчит о войне в Украине и повторяет нарративы российской пропаганды.

Его концерт в Варшаве – это удар по нашему достоинству. Это нормализация того, что убивает украинцев сейчас, а других – уже завтра. Культура имеет значение, культура является политической и имеет силу,

– говорят организаторы протеста Всеукраинской общественной организации "Территория женщин".

Украинцы вышли на митинг против концерта Моргенштерна / Фото 24 Канала

Украинцы бойкотировали концерт Моргенштерна / Видео 24 Канала

Заметим, что концерт Моргенштерна в Варшаве таки состоялся, что можно увидеть в его инстаграме, а также на странице клуба Progresja.

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