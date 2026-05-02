В Киеве состоится концерт памяти стендап-комика Артура Петрова, который погиб на Харьковщине
В Киеве состоится концерт памяти стендап-комика Артура Петрова. Коллеги и ценители творчества юмориста соберутся, чтобы почтить его память.
Вечер памяти Петрова анонсировал "Подпольный стендап" на своей странице в инстаграме.
21 мая в Доме кино состоится благотворительный юмористически-лирический концерт в честь стендап-комика и военного Артура Петрова. Всю прибыль команда "Подпольного стендапа" передаст его семье.
"Запомните его смешным" – просят его родные и близкие. И мы очень хотим сделать именно так. Это будет вечер, где мы снова будем рядом с ним – в воспоминаниях, в шутках, в видео с выступлений. Будем вспоминать истории, пересказывать его любимые панчи и наполнять светом память о нем,
– говорится в заметке.
На концерте выступят коллеги Петрова – "люди, с которыми он делил микрофон, закулисье и сцену":
- Антон Тимошенко
- Василий Байдак
- Николай Зырянов
- Сергей Липко
- Настя Зухвала
- Свят Загайкевич
- Анна Кочегура
- Антон Житлов
- Александр Качура
- Рамиль Янгулов
- Паша Евчук
- Сергей Степаниско
- Ваня Жорноклей
Важно! Продажа билетов уже стартовала.
Напомним, что Артур Петров погиб 18 марта 2026 года во время эвакуации раненых в поселке Купянск-Узловой на Харьковщине, об этом сообщила его жена в фейсбуке.
Со стендап-комиком попрощались 18 апреля в Киеве. Церемония состоялась на Майдане Независимости возле Монумента. Чин захоронения прошел на Национальном военном мемориальном кладбище.
Что известно об Артуре Петрове?
Артур Петров родился 10 апреля 1985 года в Днепре. Учился в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара.
Более семи лет он выступал в "Подпольном стендапе", участвовал в шоу "Комик на миллион", "ГуднайтКлаб" и "Рассмеши комика", был сценаристом проекта "Я стесняюсь своего тела".
В апреле 2025 года стендап-комик присоединился к армии. В последние месяцы служил в 43-й отдельной механизированной бригаде.
У Петрова осталась жена и двое детей.