В Киеве состоится концерт памяти стендап-комика Артура Петрова, который погиб на Харьковщине

В Киеве состоится концерт памяти стендап-комика Артура Петрова. Коллеги и ценители творчества юмориста соберутся, чтобы почтить его память.

Вечер памяти Петрова анонсировал "Подпольный стендап" на своей странице в инстаграме.

21 мая в Доме кино состоится благотворительный юмористически-лирический концерт в честь стендап-комика и военного Артура Петрова. Всю прибыль команда "Подпольного стендапа" передаст его семье.

"Запомните его смешным" – просят его родные и близкие. И мы очень хотим сделать именно так. Это будет вечер, где мы снова будем рядом с ним – в воспоминаниях, в шутках, в видео с выступлений. Будем вспоминать истории, пересказывать его любимые панчи и наполнять светом память о нем,

– говорится в заметке.

На концерте выступят коллеги Петрова – "люди, с которыми он делил микрофон, закулисье и сцену":

Антон Тимошенко

Василий Байдак

Николай Зырянов

Сергей Липко

Настя Зухвала

Свят Загайкевич

Анна Кочегура

Антон Житлов

Александр Качура

Рамиль Янгулов

Паша Евчук

Сергей Степаниско

Ваня Жорноклей

Продажа билетов уже стартовала.

Концерт памяти Артура Петрова / Фото из инстаграма "Подпольного стендапа"

Напомним, что Артур Петров погиб 18 марта 2026 года во время эвакуации раненых в поселке Купянск-Узловой на Харьковщине, об этом сообщила его жена в фейсбуке.

Со стендап-комиком попрощались 18 апреля в Киеве. Церемония состоялась на Майдане Независимости возле Монумента. Чин захоронения прошел на Национальном военном мемориальном кладбище.

