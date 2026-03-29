Пивоваров довел до мурашек исполнением "Яворины" на концерте памяти Гиги

28 марта в киевском Дворце спорта состоялся концерт памяти Степана Петровича Гиги. Известные украинские артисты собрались, чтобы исполнить легендарные песни народного артиста Украины.

Среди приглашенных гостей был Артем Пивоваров, который исполнил "Яворину". Видео опубликовали на его фан-странице в инстаграме.

Песня "Яворина" вошла в дебютный альбом Степана Гиги "Друзья мои" (1995 год). История создания композиции началась с того, что поэт-песенник Степан Галябарда написал стихотворение "В райском саду", который посвятил Назарию Яремчуку.

Певец умер 30 июня 1995 года в 43-летнем возрасте от рака желудка. Галябарда не смог приехать на похороны Яремчука, но смотрел прощание по телевизору.

Я тут же, за полчаса, написал текст "Яворины". Потом опубликовал его и показывал композиторам и исполнителям, но никто не мог за него взяться,

– рассказывал поэт изданию "Суббота".

Через пять лет Галябарда встретился с Гигой, показал ему мир произведение, и тот согласился поработать над ним.

"Яворина" – особая песня в репертуаре Степана Петровича. Ее пели на похоронах народного артиста Украины. Теперь композиция прозвучала в исполнении Артема Пивоварова на концерте памяти.

Реакция сети

"Мурашки по коже. Сила голоса, этот тембр и песня, которая прожита исполнителем. Восхищаюсь".

"Как мощно. Голос у Артема – сила, что держит Украину".

"Шикарный концерт. Артем сильно спел. Степан Петрович радуется на небесах, что его дети и молодые певцы продолжают петь его фантастически красивые и душевные песни".

"Боже, какое исполнение. До муравьев".

Реакция сети на исполнение "Яворины" Артемом Пивоваровым / Скриншот из инстаграма

