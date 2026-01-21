Укр Рус
Музыка Его песни знает каждый: в Киеве состоится большой концерт памяти Степана Гиги
21 января, 18:16
3

Его песни знает каждый: в Киеве состоится большой концерт памяти Степана Гиги

Мария Примыч
Основні тези
  • 28 марта в киевском Дворце спорта состоится концерт памяти Степана Гиги с участием 50 украинских артистов.
  • Событие посвящено творчеству Степана Гиги, билеты уже в продаже.

28 марта в киевском Дворце спорта состоится большой концерт памяти Степана Гиги. Событие будет посвящено творчеству народного артиста Украины, "чей голос и песни стали частью истории украинской эстрады".

Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице Гиги. Продажа билетов уже стартовала.

28 марта во Дворце спорта соберутся 50 украинских артистов и групп, которые исполнят песни Степана Петровича в современном звучании. Их имена объявят в ближайшее время.

Его музыка звучала в каждом доме, объединяла поколения и продолжает жить в сердцах слушателей. Это не просто концерт. Это вечер памяти, благодарности и искренних эмоций. Это возможность еще раз прожить музыку, которая стала символом времени, 
– говорится в заметке.

Важно! Билеты на концерт памяти Степана Гиги можно приобрести по ссылке.

Во Дворце спорта состоится концерт памяти Гиги / Афиша концерта

Что известно о смерти Степана Гиги?

  • Напомним, что Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в реанимации Первого ТМО Львова.

  • Прощание с 66-летним певцом прошло 14 декабря в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове. Похороны состоялись на следующий день в том же месте.

  • Похоронили народного артиста Украины на Лычаковском кладбище, как он и хотел.

  • Перед тем, 19 ноября 2025 года, команда Гиги сообщила об отмене ближайших концертов из-за болезни артиста и проведения операции.

  • Источники 24 Канала рассказали, что Степану Петровичу ампутировали ногу выше колена, однако его пиар-менеджер Ирена в комментарии нашей редакции не подтвердила и не опровергла информацию.

  • Журналист Виталий Глагола даже писал, что Гига впал в кому, однако эти слухи также не подтвердили.