Его песни знает каждый: в Киеве состоится большой концерт памяти Степана Гиги
- 28 марта в киевском Дворце спорта состоится концерт памяти Степана Гиги с участием 50 украинских артистов.
- Событие посвящено творчеству Степана Гиги, билеты уже в продаже.
28 марта в киевском Дворце спорта состоится большой концерт памяти Степана Гиги. Событие будет посвящено творчеству народного артиста Украины, "чей голос и песни стали частью истории украинской эстрады".
Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице Гиги. Продажа билетов уже стартовала.
28 марта во Дворце спорта соберутся 50 украинских артистов и групп, которые исполнят песни Степана Петровича в современном звучании. Их имена объявят в ближайшее время.
Его музыка звучала в каждом доме, объединяла поколения и продолжает жить в сердцах слушателей. Это не просто концерт. Это вечер памяти, благодарности и искренних эмоций. Это возможность еще раз прожить музыку, которая стала символом времени,
– говорится в заметке.
Важно! Билеты на концерт памяти Степана Гиги можно приобрести по ссылке.
Что известно о смерти Степана Гиги?
Напомним, что Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в реанимации Первого ТМО Львова.
Прощание с 66-летним певцом прошло 14 декабря в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове. Похороны состоялись на следующий день в том же месте.
Похоронили народного артиста Украины на Лычаковском кладбище, как он и хотел.
Перед тем, 19 ноября 2025 года, команда Гиги сообщила об отмене ближайших концертов из-за болезни артиста и проведения операции.
Источники 24 Канала рассказали, что Степану Петровичу ампутировали ногу выше колена, однако его пиар-менеджер Ирена в комментарии нашей редакции не подтвердила и не опровергла информацию.
Журналист Виталий Глагола даже писал, что Гига впал в кому, однако эти слухи также не подтвердили.