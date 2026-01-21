Его песни знает каждый: в Киеве состоится большой концерт памяти Степана Гиги

28 марта в киевском Дворце спорта состоится большой концерт памяти Степана Гиги. Событие будет посвящено творчеству народного артиста Украины, "чей голос и песни стали частью истории украинской эстрады".

Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице Гиги. Продажа билетов уже стартовала.

Тоже интересно "Опорочили имя маэстро": команду Степана Гиги обвинили в хамском комментарии в соцсетях

28 марта во Дворце спорта соберутся 50 украинских артистов и групп, которые исполнят песни Степана Петровича в современном звучании. Их имена объявят в ближайшее время.

Его музыка звучала в каждом доме, объединяла поколения и продолжает жить в сердцах слушателей. Это не просто концерт. Это вечер памяти, благодарности и искренних эмоций. Это возможность еще раз прожить музыку, которая стала символом времени,

– говорится в заметке.

Важно! Билеты на концерт памяти Степана Гиги можно приобрести по ссылке.

Во Дворце спорта состоится концерт памяти Гиги / Афиша концерта

Что известно о смерти Степана Гиги?