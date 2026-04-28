Зритель сделал предложение любимой во время концерта Phil It в Киеве: трогательное видео

Вчера, 27 апреля, в МЦКИ (Октябрьский дворец) состоялся концерт Phil It. Во время мероприятия один из зрителей сделал предложение своей возлюбленной.

Об этом на своей странице в Threads сообщил билетный оператор concert_ua.

Влюбленная пара вышла на сцену. Парень стал на одно колено и попросил руки и сердца у своей избранницы. Девушка сказала заветное "да", а зрители в зале взорвались аплодисментами.

Я тебя очень люблю. И теперь у меня важный вопрос к тебе: скажи, пожалуйста, готова ли ты выйти за меня замуж и разделить со мной всю нашу жизнь?,

– обратился парень к любимой.

Phil It – это творческий проект, который в 2022 году создал сын Дмитрия и Елены Коляденко – Филипп, который, кроме того, является участником группы KADNAY.

Я создал его именно под влиянием войны – взял гитару и начал писать то, о чем всегда боялся говорить вслух. Когда, как не сейчас?,

– рассказывал он в интервью Vogue.

Вместе с Филиппом на сцене выступает киевская пианистка Эмилия Шепель – выпускница кафедры фортепианной музыки Киевской академии имени Глиэра и давняя подруга музыканта.

В МЦКИ Phil It презентовали альбом "Памина". Также они исполнили легендарную песню "Бессонница", слова к которой написал украинский поэт Юрий Рыбчинский.

