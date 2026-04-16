Виктория Бекхэм нарушила молчание после резонансного заявления Бруклина о конфликте

Виктория Бекхэм нарушила молчание после заявления старшего сына, Бруклина, о семейном конфликте. Однако дизайнер говорила без конкретики.

Викторию спросили о первенце во время интервью для The Wall Street Journal.

К слову На фоне семейной драмы: Бруклин Бекхэм проигнорировал показ мамы на Неделе моды в Париже

Виктория и Дэвид Бекхэмы имеют трех сыновей, Бруклина, Ромео и Круза, и дочь Харпер Севен. Интервью дизайнера для The Wall Street Journal доступно по платной подписке, но как пишет People, бывшая участница поп-группы Spice Girls сказала, что они с мужем всегда очень любили своих детей.

Мы всегда старались быть лучшими родителями, какими только можем быть. И знаете, мы уже более 30 лет находимся в центре внимания общественности, и все, что мы когда-либо пытались сделать, это защищать наших детей и любить их. И знаете, это все, что я на самом деле хочу сказать по этому поводу,

– заявила она.

Виктория молчала с тех пор, как в январе Бруклин заявил, что родители пытались разрушить его отношения с Николой Пельц и испортить свадьбу. Также первенец Бекхэмов утверждал, что они контролировали его большую часть жизни.

Я не хочу мириться со своей семьей. Меня не контролируют, я впервые в жизни отстаиваю свои права,

– сказал Бруклин.

Ранее инсайдер заявил, что Бекхэмы готовы принять старшего сына обратно в семью, когда он захочет воссоединиться с ними. По его словам, Дэвид и Виктория были расстроены после резонансного заявления Бруклина.

Когда появились слухи о конфликте в семье Бекхэмов?