"Точно все будет хорошо": звезды поддержали Кажанну после конфликта с лейблом Jerry Heil
- Конфликт между Кажанной и лейблом NOVA MUSIC, соучредителем которого является Jerry Heil, привлек внимание многих, и их сотрудничество уже досрочно прекращено.
- Украинские звезды, такие как OTOY, Марина Круть, Маша Кондратенко и группа MOLODI, публично выразили поддержку Кажанной в социальных сетях.
Уже несколько дней в сети обсуждают конфликт между Кажанной и лейблом NOVA MUSIC, соучредителем которого является Jerry Heil. Известно, что они уже досрочно прекратили сотрудничество, однако скандал все равно еще не утих.
На фоне конфликта некоторые украинские звезды поддержали Кажанну в социальных сетях, пишет 24 Канал. В частности, высказались рэпер OTOY, Марина Круть, Маша Кондратенко и группа MOLODI.
OTOY
OTOY назвал Кажанну одной из самых интересных артисток новой волны.
Дорогая Кажанна, помни! Среди грязи индустрии, прожорливых и нездоровых амбиций тех, кто за свое готов идти по головам собственных коллег и подчиненных, среди ненасытных к инфоповодам "представителей СМИ", вечно желающих пиара "менеджеров", есть самое важное. Это люди. Нормальные, думающие, эмпатирующие, заботливые люди,
– подчеркнул рэпер.
Марина Круть
Девочка, у тебя впереди столько дворцов, сокровищ и испытаний. Лети, птичка. Потому что твои тексты лечат тысячи душ. Ты все сможешь – точно-преточно. Мы тебя очень-очень любим. Пусть это будет твой опыт. Пиши об этом песни, выливай все в тексты. Пусть тебя исцелит действие. И никого не слушай, кроме своего сердца,
– написала Марина Круть.
Маша Кондратенко
Маша Кондратенко призналась, что два раза подписывала тяжелые контракты, и этот опыт ее травмировал. Артистка рассказала, что пережила унижения, некорректное общение, абьюз и газлайтинг.
В то же время Кондратенко подчеркнула, что такой сложный опыт сделал ее более прагматичной и сильной, а также дал мотивацию, чтобы доказать людям, с которыми сотрудничала, чего она стоит.
Я обожаю Аню как человека и обожаю ее творчество. Поэтому уверена, что у нее точно все будет хорошо,
– отметила певица.
MOLODI
Конфликт между Кажанной и лейблом NOVA MUSIC: главное
На днях Кажанна заявила, что пережила моральные травмы за два года работы с лейблом NOVA MUSIC. Артистка призналась, что больше не имеет желания вести публичную деятельность и писать музыку.
Впоследствии Кажанна заявила, что подписала с NOVA MUSIC "рабский контракт". К тому же, по словам девушки, лейбл не выплачивает роялти и шантажирует, чтобы она подписала новое соглашение, которое ее не устраивает. Более того, певица утверждает, что ее успех – не заслуга команды, а результат ее собственных действий и идей.
Позже лейбл сообщил, что досрочно прекращает сотрудничество с Кажанной, и отверг любые обвинения. По словам NOVA MUSIC, они полностью финансировали проект и до сих пор не вышли в плюс.
Jerry Heil также заверила, что лейбл пытался создать максимально комфортные условия для работы. Она добавила, что команда не намерена забирать у Кажанны авторские права на музыку.
Кажанна объяснила, почему ушла из NOVA MUSIC. Одна из причин – отсутствие прозрачной финансовой отчетности со стороны лейбла, также она утверждает, что "две недели напоминала о зарплате".
В то же время Jerry Heil говорит, что лейбл шел навстречу Кажанне и выдавал деньги наперед, когда она просила. По словам артистки, команду выполняла немалый объем работы.