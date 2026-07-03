Константин Меладзе тайно получил новый паспорт и отрекся от украинского гражданства – СМИ

В сети появилась информация о том, что композитор и продюсер Константин Меладзе, который долгое время имел украинское гражданство, тайно получил паспорт другого государства. Российские СМИ утверждают, что продюсер стал гражданином Грузии.

Согласно сообщениям в СМИ, до недавнего времени Константин Меладзе пользовался украинским паспортом и, по некоторым данным, даже продлевал его в 2024 году. Однако сейчас российские пропагандистские ресурсы распространяют информацию о том, что композитор тайно получил грузинское гражданство.

Также интересно : Лобода продала поместье в России: сколько стоил особняк площадью 1 200 квадратных метров

Важно отметить, что законодательство Грузии запрещает двойное гражданство. Исключение возможно только в случае получения специального разрешения непосредственно от президента страны. Поскольку официальных данных о предоставлении такого разрешения нет, в сети предполагают, что Меладзе мог отказаться от украинского паспорта в пользу грузинского. Сам продюсер эти слухи пока никак не комментировал.

Константин Меладзе / фото из открытых источников

Позиция Константина Меладзе

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Константин Меладзе избегает публичности и воздерживается от каких-либо заявлений по поводу войны. Он не появляется в информационном пространстве, а, по неподтвержденным данным, в настоящее время проживает в Италии.

Кстати, недавно украинка из Харькова отпраздновала пышную свадьбу в Каннах, на которой выступил Валерий Меладзе.