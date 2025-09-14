Протестуют и называют индульгенцией на насилие: в сети захейтили "Золотую дзиґу" Темляка
- Константин Темляк получил награду "Золотая дзиґа" за лучшую мужскую роль, но это вызвало возмущение из-за обвинений актера в домашнем насилии.
- Украинская киноакадемия заявила, что награда касается только роли, а не личности Темляка, однако многие известные лица и общественность выразили протест против этого решения.
13 сентября в Киеве состоялась церемония вручения национальной кинопремии "Золотая дзиґа". В категории "Лучшая мужская роль" победу одержал Константин Темляк за работу в фильме "БожеВильные".
Но это решение вызвало волну возмущения, ведь актера обвиняют в домашнем насилии, пишет Show 24. Подробнее о реакции общества, позицие звезд и Украинской киноакадемии – далее в материале.
Сразу после объявления результатов национальной кинопремии "Золотая дзиґа" в соцсетях появились сотни разгневанных комментариев. Пользователи писали, что подобная награда выглядит как "индульгенция на насилие".
Для справки! Индульгенция в современном употреблении – это когда кто-то пытается найти оправдание для того, чтобы простить или проигнорировать что-то плохое.
Некоторые сравнивали ситуацию с тем, если бы Владимиру Путину дали премию мира за то, что он решил конфликт между двумя селами в России: "Конечно, мы против его войны в Украине, но там еще надо разбираться, действительно ли это он напал. Мы присоединимся к переговорам, но там (в решении конфликта между двумя селами в России – 24 Канал) он точно достоин награды".
Другие отмечали: если награждать человека, которого подозревают в насилии, то для общества это сигнал, что такое поведение якобы приемлемо.
"Золотую дзиґу" раскритиковали в сети / Скриншоты из инстаграма и Threads
Против награждения открыто выступила актриса Олеся Жураковская, директор-художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра и член Украинской киноакадемии.
Те, кто принимают подобные решения, издеваются над жертвами и разрушают основы цивилизованного общества. Я, как член киноакадемии, женщина и гражданка, выражаю протест против решения присвоить "Золотую дзиґу" за главную мужскую роль Константину Темляку,
– написала она в фейсбуке.
Олесю Жураковскую поддержала и журналистка Алина Доротюк.
Алина Доротюк поддержала Олесю Жураковскую / Скриншот из телеграм-канала
Украинская киноакадемия обнародовала заявление, где объяснили, что награда Константина Темляка касается только роли в фильме, а не личности актера.
Отличие предыдущей работы актера сегодня имеет другой контекст на восприятие. Не так давно Константина обвинили в фактах домашнего насилия – сейчас идет уголовное производство. Киноакадемия осудила эти действия и еще раз отмечает свою единую позицию – любые проявления насилия недопустимы,
– заявила команда.
Заявление Украинской киноакадемии / Скриншот из инстаграма
Что известно о скандале с Константином Темляком?
- 8 августа фотограф Анастасия Соловьева заявила, что ее бывший парень, актер Константин Темляк, "тиран, абьюзер и нарцисс". По словам девушки, он бил ее, манипулировал, контролировал и в целом вел себя жестоко, а также имел алкогольную и наркотическую зависимость.
- После этих слов Темляк признал вину, попросил прощения и сказал, что готов отвечать и перед законом, и перед обществом.
- Впоследствии девушка обнародовала новые детали – переписки актера с 15-летней школьницей, где он присылал непристойные сообщения и фото.
- Известно, что Нацполиция уже открыла досудебное расследование по фактам домашнего насилия против Темляка, который сейчас служит в рядах ВСУ.