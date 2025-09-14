13 вересня у Києві відбулася церемонія вручення національної кінопремії "Золота дзиґа". У категорії "Найкраща чоловіча роль" перемогу здобув Костянтин Темляк за роботу у фільмі "БожеВільні".

Але це рішення спричинило хвилю обурення, адже актора звинувачують у домашньому насильстві, пише Show 24. Детальніше про реакцію суспільства, позицію зірок та Української кіноакадемії – далі в матеріалі.

Одразу після оголошення результатів національної кінопремії "Золота дзиґа" у соцмережах з'явилися сотні розгніваних коментарів. Користувачі писали, що подібна нагорода виглядає як "індульгенція на насильство".

Для довідки! Індульгенція в сучасному вжитку – це коли хтось намагається знайти виправдання для того, щоб пробачити або проігнорувати щось погане.

Дехто порівнював ситуацію з тим, якби Володимиру Путіну дали премію миру за те, що він вирішив конфлікт між двома селами в Росії: "Звісно, ми проти його війни в Україні, але там ще треба розбиратися, чи дійсно то він напав. Ми долучимось до переговорів, але там (у вирішенні конфлікту між двома селами в Росії – 24 Канал) він точно достойний нагороди".

Інші наголошували: якщо нагороджувати людину, яку підозрюють у насильстві, то для суспільства це сигнал, що така поведінка нібито прийнятна.

Проти нагородження відкрито виступила акторка Олеся Жураківська, директорка-художня керівниця Театру драми й комедії на лівому березі Дніпра та членкиня Української кіноакадемії.

Ті, хто ухвалюють подібні рішення, знущаються з жертв і руйнують основи цивілізованого суспільства. Я, як членкиня кіноакадемії, жінка і громадянка, висловлюю протест проти рішення присвоїти "Золоту дзиґу" за головну чоловічу роль Костянтину Темляку,

– написала вона в фейсбуці.

Українська кіноакадемія оприлюднила заяву, де пояснили, що нагорода Костянтина Темляка стосується лише ролі у фільмі, а не особистості актора:

Відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст на сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили у фактах домашнього насильства – нині триває кримінальне провадження. Кіноакадемія засудила ці дії та ще раз зазначає свою єдину позицію – будь-які прояви насильства є недопустимими,

Що відомо про скандал з Костянтином Темляком?