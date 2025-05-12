Где сейчас хореограф Константин Томильченко, который выступал на Евровидении в 2005 году

Константин Томильченко – один из самых узнаваемых хореографов страны. Сейчас его не так часто можно увидеть в публичной плоскости, поэтому поклонникам интересно, куда же исчез их кумир.

Томильченко родился 1 января 1977 года. Уже в 2004 году он стал хореографом-постановщиком проекта Open, который презентовали на Международном фестивале искусств в Магдебурге. Позже Константин даже получил персональную награду в танцевальной украинской премии Myway Dance Awards как "Хореограф года". Чем еще известен Томильченко, как сложилась личная жизнь и где он сейчас, читайте в материале Show24.

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Участие в Евровидении и другие проекты

Хореограф был постановщиком многих выступлений для украинских артистов на сцене Евровидения. К примеру, его мастерству принадлежат выступления Джамалы с песней "1944", MELOVIN – Under the Ladder, Go_A – "Шум".

Но еще раньше постановщик создал номер для группы "Гринджолы", которая представляла нашу страну на Евровидении в 2005 году. Более того, хореограф принял непосредственное участие в выступлении.

К сожалению, этот номер стал одним из худших для Украины на Евровидении.

"Гринджолы" – "Разом нас багато": смотрите видео онлайн

Также Константин является автором постановки первого в Украине 3D-мюзикла "Барон Мюнхгаузен", а также создавал номера для танцевального шоу "Вартові мрій".

Но это еще далеко не все достижения Томильченко.

Креативный продюсер 2 сезона "Х-Фактор".

Креативный продюсер всех сезонов шоу "Україна має талант".

Хореограф-постановщик проекта "Танцуют все!", а с 2012 года стал судьей этого шоу.

В 2018 году стал участником America's Got Talent.

Креативный продюсер проекта "Маска".

В 2022 – постановщик выступления Kalush Orchestra на EMA MTV.

Личная жизнь

В 2013 году хореограф женился на участнице первого сезона проекта "Танцуют все!" Натальей Кротовой.

Свадьба Константина Томильченко / Фото из открытых источников

В 2015 году у супругов родилась дочь Ульяна.

Где сейчас Константин Томильченко

Сегодня хореограф не так часто появляется в публичном пространстве. Известно, что он живет и работает в Украине, занимается хореографией и режиссурой. Более того, Томильченко даже проводит мастер-классы по танцам.

Константин Томильченко проводит мастер-классы по танцам / Скриншот из инстаграма

В соцсетях хореограф также не активен, но его лицо часто можно увидеть в рекламах о выступлениях, мастер-классах и тому подобное.