Томільченко народився 1 січня 1977 року. Вже у 2004 році він став хореографом-постановником проєкту Open, який презентували на Міжнародному фестивалі мистецтв у Магдебурзі. Пізніше Костянтин навіть отримав персональну нагороду у танцювальній українській премії Myway Dance Awards як "Хореограф року". Чим ще відомий Томільченко, як склалось особисте життя та де він зараз, читайте в матеріалі Show24.

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Участь у Євробаченні та інші проєкти

Хореограф був постановником багатьох виступів для українських артистів на сцені Євробачення. До прикладу, його майстерності належать виступи Джамали з піснею "1944", MELOVIN – Under the Ladder, Go_A – "Шум".

Але ще раніше постановник створив номер для гурту "Ґринджоли", який представляв нашу країну на Євробаченні у 2005 році. Ба більше, хореограф взяв безпосередню участь у виступі.

На жаль, цей номер став одним із найгірших для України на Євробаченні.

"Ґринджоли" – "Разом нас багато": дивіться відео онлайн

Також Костянтин є автором постановки першого в Україні 3D-мюзиклу "Барон Мюнхгаузен", а також створював номери для танцювального шоу "Вартові мрій".

Але це ще далеко не всі досягнення Томільченка.

Креативний продюсер 2 сезону "Х-Фактор".

Креативний продюсер усіх сезонів шоу "Україна має талант".

Хореограф-постановник проєкту "Танцюють всі!", а з 2012 року став суддею цього шоу.

У 2018 році став учасником America's Got Talent.

Креативний продюсер проєкту "Маска".

У 2022 – постановник виступу Kalush Orchestra на EMA MTV.

Особисте життя

У 2013 році хореограф одружився з учасницею першого сезону проєкту "Танцюють всі!" Наталією Кротовою.

Весілля Костянтина Томільченка / Фото з відкритих джерел

У 2015 році у подружжя народилась донька Уляна.

Де зараз Костянтин Томільченко

Сьогодні хореограф не так часто з'являється у публічному просторі. Відомо, що він живе та працює в Україні, займається хореографією та режисурою. Ба більше, Томільченко навіть проводить майстер-класи з танців.

Костянтин Томільченко проводить майстеркласи з танців / Скриншот з інстаграму

У соцмережах хореограф також не активний, але його обличчя часто можна побачити у рекламах про виступи, майстер-класи тощо.