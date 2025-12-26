Король Чарльз III пожертвовал средства на помощь украинцам, пострадавшим от войны

Накануне Рождества король Чарльз III совершил щедрое пожертвование в поддержку украинцев, пострадавших в результате войны. Средства поступили в британскую благотворительную организацию World Jewish Relief.

Пишет 24 Канал со ссылкой на сайт World Jewish Relief.

Главный исполнительный директор организации выразил благодарность Его Величеству и Благотворительному фонду короля Чарльза III за этот щедрый вклад, а также за поддержку организации.

В то время как кризис в Украине углубляется и миллионы людей продолжают страдать, мы остаемся непоколебимыми в своем стремлении дарить надежду и оказывать практическую помощь тем, кто в ней нуждается. Такие пожертвования являются жизненно важными, ведь именно они дают нам возможность обеспечивать спасительную и трансформационную поддержку там, где она нужна больше всего,

– отметил Пол Антикони.

Для справки! Король Чарльз III является покровителем World Jewish Relief с 2015 года.

Заметим, что в рождественском обращении короля Чарльза III украинский хор "Песни для Украины" трогательно исполнил Carol of the Bells. Это видео опубликовали на официальной инстаграм-странице королевской семьи.

Что известно о World Jewish Relief и ее помощи Украине?