Король Чарльз III выселяет принцесс Беатрис и Евгению из королевских резиденций, – СМИ

Король Чарльз III выселяет своих племянниц, Беатрис и Евгению, из королевских резиденций. Чиновники уже прислали принцессам письма с призывом искать альтернативное жилье в Лондоне.

Об этом сообщает RadarOnline.com. По информации издания, монарх поручил помощникам пересмотреть использование королевских резиденций, которые занимают члены семьи.

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Сейчас Беатрис имеет доступ к квартире в Сент-Джеймском дворце, а Евгения проживает в имении в Кенсингтонском дворце. Источники во дворце рассказали, что представители королевской семьи впервые связались с сестрами в прошлом году и несколько месяцев назад снова посоветовали им искать другое жилье в Лондоне.

Соответствующее решение связано с тем, что король Чарльз III планирует более эффективно использовать дворцовые владения. Во дворце уверяют, что речь идет не о наказании принцесс.

Источник заявил, что потеря доступа к жилью для Беатрис и Евгении "ознаменует символическое изменение их статуса и подчеркнет тот факт, что их больше не считают центральными фигурами в рабочей структуре монархии".

За стенами дворца также существует понимание того, что эти изменения неизбежно подпитывают спекуляции о том, какое место семья Йорков теперь занимает в видении короля Чарльза III о более компактной и упорядоченной королевской семье. Хотя чиновники могут описывать этот шаг как практическую реорганизацию, он посылает мощный сигнал о приоритетах и о том, кто, как ожидается, будет занимать королевские владения в ближайшие годы,

– добавил инсайдер.

Какой скандал связан с отцом Беатрис и Евгении?

Напомним, что Эндрю Маунтбеттена-Виндзора связывают с Джеффри Эпштейном – американским финансистом и сексуальным преступником, который умер 10 августа 2019 года.

В 2019 году Эндрю отошел от королевских обязанностей. Его лишили почетных воинских званий, титула "Его Королевское Высочество" и забрали все королевские патронажи.

Обвинительница Эпштейна Вирджиния Джуффре обвинила Маунтбеттена-Виндзора в сексуальном насилии. Однако ему удалось урегулировать дело, выплатив крупную сумму средств организации женщины для жертв насилия.

В 2025 году Эндрю заявил, что отказывается от титула герцога Йоркского и королевских наград из-за обвинений в связях с Эпштейном. А вскоре британский король лишил брата титула, звания, почестей принца и выселил из поместья Royal Lodge.

19 февраля 2026 года Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе, однако отпустили в тот же день.

Это произошло после того, как правительство США обнародовало миллионы документов, связанных с Джеффри Эпштейном. Среди них были копии электронных писем, которые якобы свидетельствуют о том, что бывший принц делился с сексуальным преступником конфиденциальной информацией, находясь на должности торгового посланника Великобритании.

Сам Маунтбеттен-Виндзор любые обвинения отрицает. Стоит заметить, что он до сих пор является восьмым в очереди на британский престол.