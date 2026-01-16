Поражает невероятная храбрость, – король Чарльз III обратился к украинцам

Король Чарльз III обратился к украинцам по случаю первой годовщины 100-летнего партнерства между Великобританией и Украиной. Монарх молится, чтобы крепкие связи между странами "принесли надежду и моральную поддержку в это сложное время".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в X королевской семьи.

Не пропустите Король Чарльз III пожертвовал средства на помощь украинцам, которые пострадали от войны

Доблестная сила Украины перед лицом таких ужасных трудностей и боли является чрезвычайным примером для мира, и меня постоянно поражает невероятная храбрость, мужество и стойкость, проявленные украинским народом,

– заявил Чарльз III.

Монарх вспомнил, что уже 24 февраля будет четвертая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что вместе с женой, королевой Камиллой, продолжают думать и молиться за украинцев.

Прежде всего, я хочу выразить свою глубокую надежду, что Украина сможет достичь справедливого и прочного мира, который будет защищать ее безопасность, суверенитет и процветание так, как этого заслуживают украинцы. Мы с вами. Слава Украине!,

– подытожил король.

Что известно о соглашении о столетнем партнерстве?