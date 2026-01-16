Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в X королевской семьи.
Доблестная сила Украины перед лицом таких ужасных трудностей и боли является чрезвычайным примером для мира, и меня постоянно поражает невероятная храбрость, мужество и стойкость, проявленные украинским народом,
– заявил Чарльз III.
Монарх вспомнил, что уже 24 февраля будет четвертая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что вместе с женой, королевой Камиллой, продолжают думать и молиться за украинцев.
Прежде всего, я хочу выразить свою глубокую надежду, что Украина сможет достичь справедливого и прочного мира, который будет защищать ее безопасность, суверенитет и процветание так, как этого заслуживают украинцы. Мы с вами. Слава Украине!,
– подытожил король.
Что известно о соглашении о столетнем партнерстве?
Напомним, что Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве 16 января 2025 года. В сентябре Верховная Рада ратифицировала его – "за" проголосовали 295 депутатов.
Соглашение официально вступило в силу 15 октября 2025 года.